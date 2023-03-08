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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардия уничтожила две группы пехоты россиян на бахмутском направлении

С 24 февраля 2022 года украинские военные уничтожили около 155 530 российских оккупантов
С 24 февраля 2022 года украинские военные уничтожили около 155 530 российских оккупантов
Фото: EPA

На бахмутском направлении 7 марта бойцы Нацгвардии уничтожили две группы пехоты россиян. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба "Гвардии наступления".

"Третья бригада оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили группы оккупантов", – говорится в сообщении.

Обнаружили врага бойцы аэроразведки бригады "Спартан". Артиллеристы ВСУ уничтожили оккупантов точным выстрелом из расчета гаубицы М777.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

По состоянию на 8 марта с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 155 530 российских оккупантовЗа минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 700 российских захватчиков.

Теги: Россия, Украина, артиллерия, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут
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