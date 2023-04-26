"Нас хватит на две-три недели". Пригожин заявил, что наступление украинцев неизбежно, а внутри России "идет предательство"

По его словам, контрнаступление ВСУ неизбежно, но сейчас идут дожди, а 2 мая они должны прекратиться. И только после того, как почва высохнет, на что может уйти около недели, украинские войска готовы будут продвигаться, считает он.
Пригожин предполагает, что ответный удар противник может нанести 9 мая, чтобы "испортить праздник". По его словам, ВСУ планируют "идти и резать фланги".
Также он пожаловался, что военным РФ и боевикам "Вагнера" не хватает снарядов. По словам Пригожина, из-за этого у оккупантов гибнет в пять раз больше людей, чем могло бы. При этом на складах снаряды "валяются пачками", сказал он. Пригожин заявил, что "все фамилии и имена негодяев [ответственных за нехватку снарядов] на листочке" и они должны ответить.
"Идет предательство внутри Российской Федерации. Нам не дают выстраивать оборону и наступать дальше. Но мы будем наступать любой ценой. Наших сил хватит еще недели на две-три, пока не останется последний патрон в автоматном рожке", – сказал он.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
В феврале 2023 года Пригожин объявил о прекращении вербовки наемников в колониях. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.
Пригожин уже жаловался на нехватку снарядов у "Вагнера" в феврале. Он обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского Генерального штаба, командующего группировкой российских войск в Украине генерала Валерия Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".
16 февраля боевики ЧВК "Вагнер" опубликовали видео, на котором также заявляли, что они "полностью отрезаны от поставок боеприпасов". По словам вагнеровцев, им не хватает боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.