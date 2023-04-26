"Нас хватит на две-три недели". Пригожин заявил, что наступление украинцев неизбежно, а внутри России "идет предательство"

По его словам, контрнаступление ВСУ неизбежно, но сейчас идут дожди, а 2 мая они должны прекратиться. И только после того, как почва высохнет, на что может уйти около недели, украинские войска готовы будут продвигаться, считает он.

Пригожин предполагает, что ответный удар противник может нанести 9 мая, чтобы "испортить праздник". По его словам, ВСУ планируют "идти и резать фланги".

Также он пожаловался, что военным РФ и боевикам "Вагнера" не хватает снарядов. По словам Пригожина, из-за этого у оккупантов гибнет в пять раз больше людей, чем могло бы. При этом на складах снаряды "валяются пачками", сказал он. Пригожин заявил, что "все фамилии и имена негодяев [ответственных за нехватку снарядов] на листочке" и они должны ответить.

"Идет предательство внутри Российской Федерации. Нам не дают выстраивать оборону и наступать дальше. Но мы будем наступать любой ценой. Наших сил хватит еще недели на две-три, пока не останется последний патрон в автоматном рожке", – сказал он.