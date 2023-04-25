В Новосибирске обнаружено массовое захоронение вагнеровцев – СМИ

В Новосибирске нашли захоронения вагнеровцев, которые умерли в период с ноября 2022 года по январь 2023-го Скриншот: Реалии / YouTube

В редакции "Сибирь.Реалии" заявили, что их подлинность подтверждается видеозаписью, присланной анонимным источником.

Журналисты отметили, что на видео изображены десятки свежих могил погибших, судя по надгробным табличкам, в период с ноября 2022 года по январь 2023-го. Почти на всех могилах лежат венки с изображением желтой звезды и черного креста – одного из символов ЧВК "Вагнер". Они захоронены в квартале кладбища 7В, который могли выделить специально для наемников "Вагнера". "Сибирь.Реалии" отмечает, что на спутниковых снимках прошлых лет захоронений в этой части Гусинобродского кладбища не было.

Источник также сообщил о новом, пока пустом квартале кладбища рядом с 7В. "Сибирь.Реалии" идентифицировал в квартале 7В около 200 могил. В частности, на кладбище есть захоронения жителей Тувы, Красноярска, Омской области. которые были судимы.

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