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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Новосибирске обнаружено массовое захоронение вагнеровцев – СМИ

 
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В Новосибирске нашли захоронения вагнеровцев, которые умерли в период с ноября 2022 года по январь 2023-го
В Новосибирске нашли захоронения вагнеровцев, которые умерли в период с ноября 2022 года по январь 2023-го
Скриншот: Реалии / YouTube

На Гусинобродском кладбище в Новосибирске в стране-агрессоре РФ обнаружены свежие захоронения погибших наемников из частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной группировкой. Об этом сообщил проект российской службы "Радио Свобода" "Сибирь.Реалии" 25 апреля.

В редакции "Сибирь.Реалии" заявили, что их подлинность подтверждается видеозаписью, присланной анонимным источником.

Журналисты отметили, что на видео изображены десятки свежих могил погибших, судя по надгробным табличкам, в период с ноября 2022 года по январь 2023-го. Почти на всех могилах лежат венки с изображением желтой звезды и черного креста – одного из символов ЧВК "Вагнер". Они захоронены в квартале кладбища 7В, который могли выделить специально для наемников "Вагнера". "Сибирь.Реалии" отмечает, что на спутниковых снимках прошлых лет захоронений в этой части Гусинобродского кладбища не было.

Источник также сообщил о новом, пока пустом квартале кладбища рядом с 7В. "Сибирь.Реалии" идентифицировал в квартале 7В около 200 могил. В частности, на кладбище есть захоронения жителей Тувы, Красноярска, Омской области. которые были судимы.

ВИДЕО
Видео: Реалии / YouTube
Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

ЧВК "Вагнер" официально признана в США, Великобритании и ЕС транснациональной преступной организацией.

В феврале 2023 года собственник "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о прекращении вербовки наемников в колониях. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 25 апреля 2023 года, составили около 187 770 военных, 3688 танков, 308 самолетов, 294 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: заключенные, Новосибирск, кладбище, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Тува
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