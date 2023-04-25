В Новосибирске обнаружено массовое захоронение вагнеровцев – СМИ

В редакции "Сибирь.Реалии" заявили, что их подлинность подтверждается видеозаписью, присланной анонимным источником.
Журналисты отметили, что на видео изображены десятки свежих могил погибших, судя по надгробным табличкам, в период с ноября 2022 года по январь 2023-го. Почти на всех могилах лежат венки с изображением желтой звезды и черного креста – одного из символов ЧВК "Вагнер". Они захоронены в квартале кладбища 7В, который могли выделить специально для наемников "Вагнера". "Сибирь.Реалии" отмечает, что на спутниковых снимках прошлых лет захоронений в этой части Гусинобродского кладбища не было.
Источник также сообщил о новом, пока пустом квартале кладбища рядом с 7В. "Сибирь.Реалии" идентифицировал в квартале 7В около 200 могил. В частности, на кладбище есть захоронения жителей Тувы, Красноярска, Омской области. которые были судимы.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
ЧВК "Вагнер" официально признана в США, Великобритании и ЕС транснациональной преступной организацией.
В феврале 2023 года собственник "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о прекращении вербовки наемников в колониях. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 25 апреля 2023 года, составили около 187 770 военных, 3688 танков, 308 самолетов, 294 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".