Череватый: Бахмут для "Вагнера" – это конечный рубеж

"Преступная группировка "Вагнер" уже не способна самостоятельно выполнять боевые задачи, как она пыталась раньше делать, фактически монополизировав это направление, и все больше используются воздушно-десантные подразделения, силы специального назначения, поэтому мы понимаем, что потери очень существенные у врага. Я думаю, что именно для "Вагнера" это, наверное, конечный рубеж", – сказал он.

Вагнеровцы все еще являются большинством атакующей силы оккупантов, отметил Череватый.

По его данным, за минувшие сутки в районе Бахмута было 85 обстрелов и 20 боестолкновений, 175 оккупантов было уничтожено, 213 получили ранения. Также подбит танк Т-72, четыре боевые машины пехоты, три пушки "Мста-Б", пять беспилотных летательных комплексов, уничтожена одна станция радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами.