Череватый: Бахмут для "Вагнера" – это конечный рубеж

"Преступная группировка "Вагнер" уже не способна самостоятельно выполнять боевые задачи, как она пыталась раньше делать, фактически монополизировав это направление, и все больше используются воздушно-десантные подразделения, силы специального назначения, поэтому мы понимаем, что потери очень существенные у врага. Я думаю, что именно для "Вагнера" это, наверное, конечный рубеж", – сказал он.
Вагнеровцы все еще являются большинством атакующей силы оккупантов, отметил Череватый.
По его данным, за минувшие сутки в районе Бахмута было 85 обстрелов и 20 боестолкновений, 175 оккупантов было уничтожено, 213 получили ранения. Также подбит танк Т-72, четыре боевые машины пехоты, три пушки "Мста-Б", пять беспилотных летательных комплексов, уничтожена одна станция радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Маляр отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.
Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля рассказал, что только за две предыдущие недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.
14 апреля минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.