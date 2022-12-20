"Никакой пощады быть не должно". Министр культуры Москвы призвал убивать украинцев и процитировал известного поэта

Заключительные строки стихотворения Константина Симонова времен Второй мировой войны, которые были написаны о немецких фашистах, российский чиновник зачитал 19 декабря на YouTube-канале "Эмпатия Манучи", говоря о войне в Украине.

Его попросили прочесть "легкое, маленькое стихотворение, можно и не легкое".

"Я считаю крайне важной мобилизацию нашего общества с пониманием того, с кем мы сражаемся. Мы сражаемся с нацистами. К ним никакой пощады, я считаю, быть не должно. В этом отношении я могу процитировать, наверное, самое правильное в такой ситуации – строки Константина Симонова:

Так убей же хоть одного.

Так убей же его скорей.

Сколько раз увидишь его –

Столько раз его и убей", – продекламировал Кибовский.

После этого он добавил слоган российских пропагандистов: "Работайте, братья!"

В стихотворении Симонова речь идет о сопротивлении фашистам, он призывал сограждан защищать свои дома и близких от захватчиков.

Правозащитник Алексей Симонов, сын поэта, в комментарии The Insider отметил, что сам автор перестал читать это произведение, так как оно "убило слишком много людей". Он вспомнил о поездке поэта в Индию, во время которой тот заявил об этом.

"Симонова попросили прочесть "Убей его". А Симонов сказал: "Я больше не читаю это стихотворение, оно слишком много людей убило". К этому, по-моему, ничего добавить уже нельзя. Если автор не читает стихотворение, потому что оно многих людей убило... Потому что войны уже нет. Там во всяком случае. Больше я не хочу расшифровывать, по-моему, вполне понятно и мое отношение, и отношение моего отца к этому стихотворению", – сказал Алексей Симонов.