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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Никакой пощады быть не должно". Министр культуры Москвы призвал убивать украинцев и процитировал известного поэта

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Кибовский повторил пропаганду Кремля, согласно которой россияне "сражаются с нацистами"
Кибовский повторил пропаганду Кремля, согласно которой россияне "сражаются с нацистами"
Фото: wikipedia.org

Министр культуры в правительстве Москвы Александр Кибовский открыто призвал убивать украинцев, которых назвал "нацистами".

Заключительные строки стихотворения Константина Симонова времен Второй мировой войны, которые были написаны о немецких фашистах, российский чиновник зачитал 19 декабря на YouTube-канале "Эмпатия Манучи", говоря о войне в Украине.

Его попросили прочесть "легкое, маленькое стихотворение, можно и не легкое".

"Я считаю крайне важной мобилизацию нашего общества с пониманием того, с кем мы сражаемся. Мы сражаемся с нацистами. К ним никакой пощады, я считаю, быть не должно. В этом отношении я могу процитировать, наверное, самое правильное в такой ситуации  – строки Константина Симонова:

Так убей же хоть одного.
Так убей же его скорей.
Сколько раз увидишь его –
Столько раз его и убей", – продекламировал Кибовский. 

После этого он добавил слоган российских пропагандистов: "Работайте, братья!"

В стихотворении Симонова речь идет о сопротивлении фашистам, он призывал сограждан защищать свои дома и близких от захватчиков. 

Правозащитник Алексей Симонов, сын поэта, в комментарии The Insider отметил, что сам автор перестал читать это произведение, так как оно "убило слишком много людей". Он вспомнил о поездке поэта в Индию, во время которой тот заявил об этом.

"Симонова попросили прочесть "Убей его". А Симонов сказал: "Я больше не читаю это стихотворение, оно слишком много людей убило". К этому, по-моему, ничего добавить уже нельзя. Если автор не читает стихотворение, потому что оно многих людей убило... Потому что войны уже нет. Там во всяком случае. Больше я не хочу расшифровывать, по-моему, вполне понятно и мое отношение, и отношение моего отца к этому стихотворению", – сказал Алексей Симонов.

Контекст:

Россия на протяжении многих лет обвиняет Украину в том, что она якобы поддерживает нацизм. 24 февраля президент РФ Владимир Путин, объявляя о полномасштабном вторжении российских войск в Украину, заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что это "чистый нацизм и уничтожение украинской нации". "То же было в 1940-х годах – нацистская Германия вела денацификацию еврейского народа", – сказал он.

Около 50 государств – членов ООН в совместном заявлении осудили попытки России оправдать военное вторжение в Украину нарративами о борьбе с "неонацизмом".

Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения в Украину. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.

7 декабря Путин заявил, что "новые территории России" являются значимым для РФ результатом "спецоперации". "Чего там греха таить? И Азовское море стало внутренним морем РФ. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", – добавил он.

"Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I", – прокомментировали эти слова в Офисе президента Украины.

Теги: Россия, нацизм, Москва, пропаганда, поэзия, война России против Украины, стихи, Алексей Симонов
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