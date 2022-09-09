Ночью войска РФ обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии – глава ОВА

"Ночь с одной тревогой и одним обстрелом… Российские оккупационные войска еще раз накрыли огнем Никопольский район. Направили на него свою тяжелую артиллерию", – написал он.
По словам главы ОВА, пострадавших нет. Повреждены дачные дома и хозяйственные постройки.
"Информация по разрушениям уточняется. В других районах области ночью обошлось без вражеских атак и в эту минуту спокойно", – сообщил Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил 4 сентября, что российские военные выпустили по территории Украины 3,5 тыс. ракет.