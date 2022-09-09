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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью войска РФ обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии – глава ОВА

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Резниченко рассказал о российском обстреле области
Резниченко рассказал о российском обстреле области
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские войска ночью 9 сентября обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с одной тревогой и одним обстрелом… Российские оккупационные войска еще раз накрыли огнем Никопольский район. Направили на него свою тяжелую артиллерию", – написал он.

По словам главы ОВА, пострадавших нет. Повреждены дачные дома и хозяйственные постройки.

"Информация по разрушениям уточняется. В других районах области ночью обошлось без вражеских атак и в эту минуту спокойно", – сообщил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил 4 сентября, что российские военные выпустили по территории Украины 3,5 тыс. ракет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Никополь, Валентин Резниченко, война России против Украины
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