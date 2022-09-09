Ночью войска РФ обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии – глава ОВА

"Ночь с одной тревогой и одним обстрелом… Российские оккупационные войска еще раз накрыли огнем Никопольский район. Направили на него свою тяжелую артиллерию", – написал он.

По словам главы ОВА, пострадавших нет. Повреждены дачные дома и хозяйственные постройки.

"Информация по разрушениям уточняется. В других районах области ночью обошлось без вражеских атак и в эту минуту спокойно", – сообщил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)