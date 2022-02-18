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Обострение ситуации на Донбассе, новый формат сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей. Главное за день

Оккупанты обстреляли школу в Станице Луганской
Оккупанты обстреляли школу в Станице Луганской
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 17 февраля.

Обострение на Донбассе

17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики массово обстреливают населенные пункты, которые находятся под контролем Украины, причем пытаются обвинить в этом украинскую сторону, распространяя фейки.

По Станице Луганской оккупанты выпустили 32 снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм. Было повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Кроме того, была повреждена коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электроснабжения. В этот же день оккупанты обстреляли Врубовку, один из снарядов попал во двор лицея, где находилось 30 учеников. В результате атаки боевиков был перебит газопровод. Также один из снарядов повредил частный дом. В Марьинке снаряд упал возле школы. Также было повреждено здание детского центра творчества. Дети не пострадали, но множественные осколочные ранения получила женщина, которая находилась на автобусной остановке.

Вечером Станицу Луганскую обстреляли повторно.

С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня 50 раз, сообщил штаб операции Объединенных сил. В результате обстрелов один украинский военный был ранен, еще один – получил боевое травмирование. Также были ранены двое гражданских, а трое сотрудников детского сада в Станице Луганской получили контузии. 

Украина, Великобритания и Польша начали новый вормат сотрудничества

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 февраля заявил о запуске нового трехстороннего формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей. Он добавил, что трехсторонний формат также будет предусматривать углубление экономического, торгового и энергетического сотрудничества.

Россия опубликовала ответ США и НАТО по "гарантиям безопасности"

17 февраля МИД РФ опубликовал ответ России на предложения США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности. Россия, в частности, требует дальнейшего нерасширения НАТО, отзыва "бухарестской формулы" о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а также "принуждения Киева к выполнению Комплекса мер [по выполнению Минских соглашений], прекращения поставок Украине оружия, отзыва оттуда всех западных советников и инструкторов, отказа стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывода всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории".

Рада ратифицировала соглашение об "открытом небе"

17 февраля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским союзом об "открытом небе".

Соглашение об открытом небе было подписано осенью 2021 года в Киеве на саммите Украина – ЕС. Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами. Результатом должно стать снижение цен на авиабилеты.

Парламент со второго раза уволил главу ФГИ

17 февраля Верховная Рада уволила главу Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко.

Парламент уже пытался уволить его 27 января, но тогда не хватило голосов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, НАТО, Польша, Великобритания, Станица Луганская, обстрелы, открытое небо, российская агрессия, война в Украине, Дмитрий Сенниченко
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