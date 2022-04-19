Офицер 95-й бригады Кочевенко: Каждый украинец на своем месте должен действовать так, будто победа зависит лично от него

"Каждый украинец на своем месте должен действовать так, будто победа зависит лично от него. Я думаю, что у нас хорошие шансы. Победа не будет быстрой и дастся нам дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше", – сказал боец.
Он отметил, что россияне сменили пропагандистскую риторику после того, как потерпели фиаско на начальном этапе наступления.
"Война продолжала быть горячей – каждый день погибали люди, разрушалась инфраструктура. Да, интенсивность обстрелов и тактика противника менялись – некоторое время он не пытался штурмовыми колоннами прорываться к основным городам. Потерпев полное фиаско на первом этапе войны, россияне изменили свои цели, что отражается в их пропаганде. В формулировках пропагандистов исчезли обороты о "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Это уже называется спецоперацией по защите так называемых "ЛДНР", – рассказал Кочевенко.
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше. Полный текст интервью
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале новой острой фазы войны. "Уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – подчеркнул глава государства.
По данным представителя Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, активизация наступательных действий российской армии наблюдается по всей линии столкновения на востоке Украины. Российские оккупационные войска 19 апреля выполнили "по меньшей мере 49 самолетовылетов силами оперативно-тактической и дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил России".