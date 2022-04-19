Офицер 95-й бригады Кочевенко: Каждый украинец на своем месте должен действовать так, будто победа зависит лично от него

"Каждый украинец на своем месте должен действовать так, будто победа зависит лично от него. Я думаю, что у нас хорошие шансы. Победа не будет быстрой и дастся нам дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше", – сказал боец.

Он отметил, что россияне сменили пропагандистскую риторику после того, как потерпели фиаско на начальном этапе наступления.

"Война продолжала быть горячей – каждый день погибали люди, разрушалась инфраструктура. Да, интенсивность обстрелов и тактика противника менялись – некоторое время он не пытался штурмовыми колоннами прорываться к основным городам. Потерпев полное фиаско на первом этапе войны, россияне изменили свои цели, что отражается в их пропаганде. В формулировках пропагандистов исчезли обороты о "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Это уже называется спецоперацией по защите так называемых "ЛДНР", – рассказал Кочевенко.

Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше. Полный текст интервью