Офицер 95-й бригады: Украинцы с каждым днем становятся сильнее, а россияне – слабее. Надо держаться изо всех сил

"По моему мнению, сил на полномасштабное наступление по всем направлениям у россиян нет. Им даже сложно создать достаточное превосходство на изюмском направлении. Главный удар будет на востоке Украины, а на остальных – отвлекающие, сковывающие действия, чтобы не дать ВСУ возможности для активного маневра. Независимо от того, к каким конкретным тактическим результатам приведет ситуация в Донецкой и Луганской областях, в нашей окончательной победе лично я ни на секунду не сомневаюсь. Мы с каждым днем становимся сильнее, а россияне – слабее. Надо держаться изо всех сил", – подчеркнул Кочевенко.

Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше. Полный текст интервью

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале новой острой фазы войны. "Уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", подчеркнул глава государства.

19 апреля представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник рассказал, что российские оккупационные войска выполнили "по меньшей мере 49 самолетовылетов силами оперативно-тактической и дальней авиации Воздушно-космических сил вооруженных сил России". Активизация наступательных действий российской армии наблюдается по всей линии столкновения на востоке Украины.