Оккупанты 17 января несколько раз обстреливали Николаевскую область из артиллерии и РСЗО – Ким

"17 января, в 15.30 враг наносил артиллерийские удары по Куцурубской общине. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта", – написал он.

Ким отметил, что разрушений и пострадавших нет.

"Также 17 января в 21.50 и 22.40 враг наносил удары из реактивных систем залпового огня по акватории и населенному пункту Очаковской общины. В результате повреждено несколько частных жилых домов, в многоквартирном доме выбиты окна. Пострадавших нет", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения – с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.