Оккупанты 4 февраля обстреливали Харьковскую область из артиллерии и минометов, повреждены дома и админздание – ОВА

Оккупанты применяли артиллерию и минометы.

"В результате обстрелов Купянска повреждены админздание медицинского учреждения и частные жилые дома. В Волчанске огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, произошли пожары", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.