Оккупанты атакуют на трех направлениях, ожесточенные бои идут в Бахмуте и Марьинке – Генштаб ВСУ

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. На них было отражено около 40 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что за Бахмут идут "тяжелые бои", а "вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия".
"На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. [...] На марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области", – объяснили в ВСУ.
По данным Генштаба, оккупанты не вели наступательных действия на шахтерском и лиманском направлениях, а "на запорожском и херсонском направлениях противник продолжает обороняться".
На всех направлениях российские войска ведут обстрелы украинской территории, отметили украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.