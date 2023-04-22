Оккупанты атакуют на трех направлениях, ожесточенные бои идут в Бахмуте и Марьинке – Генштаб ВСУ

Бои за Бахмут идут с лета прошлого года Фото: ЕРА

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. На них было отражено около 40 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что за Бахмут идут "тяжелые бои", а "вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия".

"На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. [...] На марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, оккупанты не вели наступательных действия на шахтерском и лиманском направлениях, а "на запорожском и херсонском направлениях противник продолжает обороняться".

На всех направлениях российские войска ведут обстрелы украинской территории, отметили украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)