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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атакуют на трех направлениях, ожесточенные бои идут в Бахмуте и Марьинке – Генштаб ВСУ

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Бои за Бахмут идут с лета прошлого года
Бои за Бахмут идут с лета прошлого года
Фото: ЕРА

На трех направлениях на востоке Украины украинские военные отразили около 40 атак российских оккупантов. Об этом проинформировал 22 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. На них было отражено около 40 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что за Бахмут идут "тяжелые бои", а "вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия".

"На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. [...] На марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, оккупанты не вели наступательных действия на шахтерском и лиманском направлениях, а "на запорожском и херсонском направлениях противник продолжает обороняться".

На всех направлениях российские войска ведут обстрелы украинской территории, отметили украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027xtQRHCZJQX3RtFnr5KMEiJ3LyrcW4azSpDMMrKrLWYAL42axmxTiGAboSxeNSfjl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, оборона, Марьинка, вторжение, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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