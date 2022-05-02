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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовятся наступать на Северодонецк – глава Луганской ОВА

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В результате обстрелов оккупантами городов и сел Луганской области за минувшие сутки погибли три человека и еще трое ранены, сообщил Гайдай
В результате обстрелов оккупантами городов и сел Луганской области за минувшие сутки погибли три человека и еще трое ранены, сообщил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Несмотря на атаки российских оккупантов, линия обороны в Рубежном и Попасной Луганской области осталась без изменений, в то же время войска РФ готовятся к наступлению на Северодонецк.

Об этом 2 мая в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Этой ночью враг в очередной раз попытался взять под контроль Рубежное, эта атака была безуспешной для россиян, они понесли потери. Рашисты продолжают готовиться к наступлению на Северодонецк, – написал руководитель ОВА. – Возле Попасной орки пытались улучшить тактическое положение, россияне получили усиление за счет перемещения с мариупольского направления одной батальонной тактической группы. Так что пакетов или удобрений будет еще больше".

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/149001167639275

По словам Гайдая, в результате обстрелов оккупантами городов и сел Луганской области за минувшие сутки погибли три человека и еще трое ранены, в частности мальчик 2010-го года рождения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Согласно сообщению Генштаба ВСУ на утро 30 апреля, РФ ведет наступление по нескольким направлениям на Донбассе, в том числе в районе Попасной. 2 мая в Генштабе отметили, что российские оккупанты сосредоточили свои усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Северодонецк, оборона, Рубежное, Попасная, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, обстрелы, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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