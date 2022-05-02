Оккупанты готовятся наступать на Северодонецк – глава Луганской ОВА

В результате обстрелов оккупантами городов и сел Луганской области за минувшие сутки погибли три человека и еще трое ранены, сообщил Гайдай Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Об этом 2 мая в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Этой ночью враг в очередной раз попытался взять под контроль Рубежное, эта атака была безуспешной для россиян, они понесли потери. Рашисты продолжают готовиться к наступлению на Северодонецк, – написал руководитель ОВА. – Возле Попасной орки пытались улучшить тактическое положение, россияне получили усиление за счет перемещения с мариупольского направления одной батальонной тактической группы. Так что пакетов или удобрений будет еще больше".

По словам Гайдая, в результате обстрелов оккупантами городов и сел Луганской области за минувшие сутки погибли три человека и еще трое ранены, в частности мальчик 2010-го года рождения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)