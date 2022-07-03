Оккупанты обстреляли Харьковский район, есть погибшие – глава обладминистрации

"Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского района. Снова страдают мирные жители и гражданская инфраструктура. [...] По предварительным данным областного центра экстренной медицинской помощи, к сожалению, три человека погибли, одна женщина получила ранения", – написал он.
По данным Синегубова, россияне обстреливали села Дергачевской и Ольховской территориальных общин.
О результатах утреннего ракетного обстрела Харькова рассказал в Fаcebook заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
"Обстрелам подверглись Новобаварский и Киевский районы города. Травмированы по меньшей мере четыре человека, один человек погиб", – написал он.
По данным Болвинова, оккупанты частично разрушили здание одной из коммунальных служб, повредили несколько частных и многоквартирных домов.
"В результате одного из ударов в огороде частного домовладения образовалась воронка диаметром 10 и глубиной шесть метров", – отметил полицейский.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.