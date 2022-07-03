Оккупанты обстреляли Харьковский район, есть погибшие – глава обладминистрации

"Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского района. Снова страдают мирные жители и гражданская инфраструктура. [...] По предварительным данным областного центра экстренной медицинской помощи, к сожалению, три человека погибли, одна женщина получила ранения", – написал он.

По данным Синегубова, россияне обстреливали села Дергачевской и Ольховской территориальных общин.

О результатах утреннего ракетного обстрела Харькова рассказал в Fаcebook заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

"Обстрелам подверглись Новобаварский и Киевский районы города. Травмированы по меньшей мере четыре человека, один человек погиб", – написал он.

По данным Болвинова, оккупанты частично разрушили здание одной из коммунальных служб, повредили несколько частных и многоквартирных домов.

"В результате одного из ударов в огороде частного домовладения образовалась воронка диаметром 10 и глубиной шесть метров", – отметил полицейский.

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