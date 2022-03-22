Оккупанты отдали шестерых украинцев в обмен на одного сержанта со связями – глава Сумской обладминистрации

По его словам, всего пленных в регионе около сотни.

"Все они официально зарегистрированы, открыты уголовные производства. Каждый день ребята из территориальной обороны берут россиян в плен, некоторые сдаются сами. Был случай на второй неделе войны, когда колонна военной техники ушла из Украины самостоятельно. Их командир провел переговоры с нашими военными. Сказал, что понимает, что его посадят или расстреляют, но он так воевать не может. Солдаты его отказались воевать. Подняли стволы своих танков вверх, развернулись и ушли", – сказал Живицкий.

Он отметил, что то российское подразделение удерживало шестерых украинцев.

"Мы их обменяли на одного российского сержанта, который в военном плане ценности не представлял, но имел какого-то высокого родственника в Москве. Со слов переговорщиков мы поняли, что цена вопроса их не интересовала, что они хотели забрать конкретно этого человека", – объяснил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Об обмене пленными Живицкий сообщал 1 марта. "Мы обменяли наших пятерых людей из теробороны на одного российского офицера военной полиции", – написал он и опубликовал список освобожденных украинских бойцов.