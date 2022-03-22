Оккупанты отдали шестерых украинцев в обмен на одного сержанта со связями – глава Сумской обладминистрации

По его словам, всего пленных в регионе около сотни.
"Все они официально зарегистрированы, открыты уголовные производства. Каждый день ребята из территориальной обороны берут россиян в плен, некоторые сдаются сами. Был случай на второй неделе войны, когда колонна военной техники ушла из Украины самостоятельно. Их командир провел переговоры с нашими военными. Сказал, что понимает, что его посадят или расстреляют, но он так воевать не может. Солдаты его отказались воевать. Подняли стволы своих танков вверх, развернулись и ушли", – сказал Живицкий.
Он отметил, что то российское подразделение удерживало шестерых украинцев.
"Мы их обменяли на одного российского сержанта, который в военном плане ценности не представлял, но имел какого-то высокого родственника в Москве. Со слов переговорщиков мы поняли, что цена вопроса их не интересовала, что они хотели забрать конкретно этого человека", – объяснил Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Об обмене пленными Живицкий сообщал 1 марта. "Мы обменяли наших пятерых людей из теробороны на одного российского офицера военной полиции", – написал он и опубликовал список освобожденных украинских бойцов.
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
28 февраля в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
Известно о минимум двух состоявшихся обменах пленными. Так, 1 марта глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции. 16 марта захваченного оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой "BBC News Україна" стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов, созданные в соответствии с нормами международного права.
По состоянию на 19 марта в Украине в плену находились 562 российских военных, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.