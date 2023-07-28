Оккупанты похитили инженера на ЗАЭС. "Энергоатом" обратился к МАГАТЭ принять меры для освобождения всех пленных работников станции

После пыток захватчики каждый раз отправляют инженера ЗАЭС в больницу, чтобы он не умер, отметили в "Энергоатоме" Фото: EPA

Отмечается, что мужчину видели в отделении полиции, где оккупанты держат жителей Энергодара и работников ЗАЭС.

"Сергей, находясь в настоящем плену рашистов, регулярно подвергается пыткам и физическому насилию. А после пыток захватчики каждый раз отправляют инженера в больницу, чтобы он не умер. При этом они до сих пор не выдвинули мужчине никаких обвинений, однако продолжают издевательства и репрессии", – сказано в сообщении.

Как указали в НАЭК, во временно оккупированном Энергодаре проживают близкие Потинга, которые подтверждают, что он жив.

"Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры для освобождения всех работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы", – говорится в сообщении.