Оккупанты похитили инженера на ЗАЭС. "Энергоатом" обратился к МАГАТЭ принять меры для освобождения всех пленных работников станции

Отмечается, что мужчину видели в отделении полиции, где оккупанты держат жителей Энергодара и работников ЗАЭС.
"Сергей, находясь в настоящем плену рашистов, регулярно подвергается пыткам и физическому насилию. А после пыток захватчики каждый раз отправляют инженера в больницу, чтобы он не умер. При этом они до сих пор не выдвинули мужчине никаких обвинений, однако продолжают издевательства и репрессии", – сказано в сообщении.
Как указали в НАЭК, во временно оккупированном Энергодаре проживают близкие Потинга, которые подтверждают, что он жив.
"Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры для освобождения всех работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы", – говорится в сообщении.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор находится под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".