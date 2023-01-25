Россия прекратила соцвыплаты в захваченных районах на юге Украины – Центр национального сопротивления

"Власти" объясняют это нехваткой рублей, обещают исправить ситуацию, но сроков возобновления социальных пособий не называют. При этом выплаты со стороны Украины осуществляются по графику.

По данным ЦНС, в оккупированных районах продолжаются попытки ограничить обращение гривны, устраиваются рейды по торговым точкам для проверки.

"Таким образом, россияне лишили людей работы, не выплачивают деньги и запрещают пользоваться гривной. В канун 2023 года россияне запустили на временно оккупированных территориях центры занятости, но стать на учет там можно только с паспортом врага. Однако даже получив российскую макулатуру, как видим, денег от России не дождешься", – говорится в сообщении.