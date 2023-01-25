Россия прекратила соцвыплаты в захваченных районах на юге Украины – Центр национального сопротивления

"Власти" объясняют это нехваткой рублей, обещают исправить ситуацию, но сроков возобновления социальных пособий не называют. При этом выплаты со стороны Украины осуществляются по графику.
По данным ЦНС, в оккупированных районах продолжаются попытки ограничить обращение гривны, устраиваются рейды по торговым точкам для проверки.
"Таким образом, россияне лишили людей работы, не выплачивают деньги и запрещают пользоваться гривной. В канун 2023 года россияне запустили на временно оккупированных территориях центры занятости, но стать на учет там можно только с паспортом врага. Однако даже получив российскую макулатуру, как видим, денег от России не дождешься", – говорится в сообщении.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Под оккупацией России остается Луганская область, а также значительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
О том, что россияне проводят массовые рейды по магазинам для выявления фактов гривневых расчетов с населением, ЦНС уже сообщал 8 января. Оккупанты требуют устанавливать ценники только в российских рублях, но в результате население перешло на безналичную оплату, а продавцы все равно указывают цены в гривнах.