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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия прекратила соцвыплаты в захваченных районах на юге Украины – Центр национального сопротивления

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Оккупанты устраивают рейды по торговым точкам, чтобы запретить оборот гривны
Оккупанты устраивают рейды по торговым точкам, чтобы запретить оборот гривны
Фото: ЕРА

Российские власти прекратили социальные выплаты в оккупированных населенных пунктах Запорожской области. Об этом Центр национального сопротивления (ЦНС) при Силах спецопераций Вооруженных сил Украины сообщил 24 января.

"Власти" объясняют это нехваткой рублей, обещают исправить ситуацию, но сроков возобновления социальных пособий не называют. При этом выплаты со стороны Украины осуществляются по графику.

По данным ЦНС, в оккупированных районах продолжаются попытки ограничить обращение гривны, устраиваются рейды по торговым точкам для проверки.

"Таким образом, россияне лишили людей работы, не выплачивают деньги и запрещают пользоваться гривной. В канун 2023 года россияне запустили на временно оккупированных территориях центры занятости, но стать на учет там можно только с паспортом врага. Однако даже получив российскую макулатуру, как видим, денег от России не дождешься", – говорится в сообщении.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Под оккупацией России остается Луганская область, а также значительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

О том, что россияне проводят массовые рейды по магазинам для выявления фактов гривневых расчетов с населением, ЦНС уже сообщал 8 января. Оккупанты требуют устанавливать ценники только в российских рублях, но в результате население перешло на безналичную оплату, а продавцы все равно указывают цены в гривнах.

Теги: гривна, социальные выплаты, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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