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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются запугать украинских партизан путем введения "смертной казни" – Старух

По словам Старуха, боевой дух оккупантов в Запорожской области очень низкий, но они пытаются запугивать украинцев
По словам Старуха, боевой дух оккупантов в Запорожской области очень низкий, но они пытаются запугивать украинцев
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

В Запорожской области российские оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления, заявил 18 июня глава Запорожской ОВА Александр Старух, сообщила пресс-служба областной администрации.

Он отметил, что на этой неделе, несмотря на интенсивность атак со стороны оккупантов, жертв среди людей не было. Но повреждены гражданские постройки.

"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. Тем временем оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы", – говорится в сообщении.

По словам Старуха, боевой дух оккупационных войск очень низкий, поэтому фиксируются случаи дезертирства. Отказавшихся участвовать в боевых действиях россиян их товарищи держат в подвалах.

Старух подчеркнул, что российские оккупанты в Украине – военные преступники, нарушившие множество правил ведения войны.

"Еще пара преступлений для них уже не имеет значения. Конец для них будет одинаков. Если они хотят, пусть друг друга перестреляют и быстрее убираются с нашей земли", – добавил чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.

В мае, по словам главы ОВА, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.

По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.

9 июня Старух сообщил, что ВСУ отвоевали "немного украинской земли" в Запорожской области.

Теги: партизаны, Запорожская область, дезертирство, война России против Украины, Александр Старух, российские оккупанты
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