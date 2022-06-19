Оккупанты пытаются запугать украинских партизан путем введения "смертной казни" – Старух

Он отметил, что на этой неделе, несмотря на интенсивность атак со стороны оккупантов, жертв среди людей не было. Но повреждены гражданские постройки.
"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. Тем временем оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы", – говорится в сообщении.
По словам Старуха, боевой дух оккупационных войск очень низкий, поэтому фиксируются случаи дезертирства. Отказавшихся участвовать в боевых действиях россиян их товарищи держат в подвалах.
Старух подчеркнул, что российские оккупанты в Украине – военные преступники, нарушившие множество правил ведения войны.
"Еще пара преступлений для них уже не имеет значения. Конец для них будет одинаков. Если они хотят, пусть друг друга перестреляют и быстрее убираются с нашей земли", – добавил чиновник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.
В мае, по словам главы ОВА, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.
По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.
9 июня Старух сообщил, что ВСУ отвоевали "немного украинской земли" в Запорожской области.