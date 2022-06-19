Оккупанты пытаются запугать украинских партизан путем введения "смертной казни" – Старух

По словам Старуха, боевой дух оккупантов в Запорожской области очень низкий, но они пытаются запугивать украинцев Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Он отметил, что на этой неделе, несмотря на интенсивность атак со стороны оккупантов, жертв среди людей не было. Но повреждены гражданские постройки.

"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. Тем временем оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы", – говорится в сообщении.

По словам Старуха, боевой дух оккупационных войск очень низкий, поэтому фиксируются случаи дезертирства. Отказавшихся участвовать в боевых действиях россиян их товарищи держат в подвалах.

Старух подчеркнул, что российские оккупанты в Украине – военные преступники, нарушившие множество правил ведения войны.

"Еще пара преступлений для них уже не имеет значения. Конец для них будет одинаков. Если они хотят, пусть друг друга перестреляют и быстрее убираются с нашей земли", – добавил чиновник.

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