Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку в Сумской области, пострадали два человека – Офис генпрокурора

Около 14.30 войска страны-агрессора РФ сбросили с дрона взрывное устройство на гражданские объекты.
"В результате атаки врага получили ранения двое мужчин, находившихся у входа в "пункт несокрушимости". Один из пострадавших в этот день обеспечивал доступ людей к укрытию, а другой проезжал мимо на велосипеде", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.
10 июля совет обороны Сумской области принял решение эвакуировать жителей общин пятикилометровой зоны, граничащей с Россией. В ОВА подчеркивали, что эвакуация не будет принудительной. 15 июля стартовала бесплатная эвакуация населения из Сумской области, сообщили в Минреинтеграции.