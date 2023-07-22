Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку в Сумской области, пострадали два человека – Офис генпрокурора

Около 14.30 войска страны-агрессора РФ сбросили с дрона взрывное устройство на гражданские объекты.

"В результате атаки врага получили ранения двое мужчин, находившихся у входа в "пункт несокрушимости". Один из пострадавших в этот день обеспечивал доступ людей к укрытию, а другой проезжал мимо на велосипеде", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).