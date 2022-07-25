Оккупанты срочно отзывают военных из отпусков, чтобы они не смогли уволиться из армии – СМИ

По данным источников "24 канала", отзыв военных из отпусков может быть связан с решением РФ возобновить наступательные действия на Донбассе Фото: ЕРА

Срочное возвращение на фронт всех кадровых российских военных, считают источники, связано, во-первых, с решением Москвы возобновить наступательные действия на Донбассе. Во-вторых, таким образом оккупантам не дают возможности написать рапорты на увольнение.

Кроме того, это возможность сократить выплату так называемых боевых, ведь юридически они будут значиться как находящиеся на отдыхе, пишет "24 канал".

По данным спецслужб, многих отпускников командование уже предупредило, что до конца отпуска они будут числиться как добровольно оставшиеся на фронте.