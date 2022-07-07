Оккупанты в Кременной расстреливают людей на улицах – Гайдай

"О таких фактах мы узнаем все чаще и чаще", – сказал он.

По словам главы ОВА, россияне преследуют местных жителей с проукраинской позицией или тех, кто просто отказывается сотрудничать с оккупантами.

"В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, сдающие население с проукраинской позицией, указывают точные адреса", – утверждает Гайдай.

Он добавил, что местных жителей, которые не хотят выходить на работу в условиях оккупации, пытаются заставить путем угроз. По словам Гайдая, речь идет о людях, без которых невозможно обойтись в сфере управления или экономики.

При этом, заявил Гайдай, мужчины, которые соглашаются выйти на работу, "обычно получают повестки".