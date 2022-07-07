Оккупанты в Кременной расстреливают людей на улицах – Гайдай

"О таких фактах мы узнаем все чаще и чаще", – сказал он.
По словам главы ОВА, россияне преследуют местных жителей с проукраинской позицией или тех, кто просто отказывается сотрудничать с оккупантами.
"В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, сдающие население с проукраинской позицией, указывают точные адреса", – утверждает Гайдай.
Он добавил, что местных жителей, которые не хотят выходить на работу в условиях оккупации, пытаются заставить путем угроз. По словам Гайдая, речь идет о людях, без которых невозможно обойтись в сфере управления или экономики.
При этом, заявил Гайдай, мужчины, которые соглашаются выйти на работу, "обычно получают повестки".
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточивать усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.
В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить Кременную.
Тысячи жителей Кременной не успели эвакуироваться и находятся в заложниках у россиян, сказал 19 апреля Гайдай.
25 апреля в Кременной произошел взрыв в отделении полиции, одновременно взрыв газа произошел и в горсовете Кременной. Гайдай сообщал о многочисленных жертвах среди коллаборантов в результате взрыва.