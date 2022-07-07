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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Кременной расстреливают людей на улицах – Гайдай

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Гайдай заявил, что оккупанты терроризируют проукраински настроенных жителей Кременной
Гайдай заявил, что оккупанты терроризируют проукраински настроенных жителей Кременной
Фото: Телеканал Дом / Telegram

Российские захватчики терроризируют местных жителей оккупированной Кременной Луганской области, участились случаи расстрелов прямо на улицах. Об этом 7 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"О таких фактах мы узнаем все чаще и чаще", – сказал он.

По словам главы ОВА, россияне преследуют местных жителей с проукраинской позицией или тех, кто просто отказывается сотрудничать с оккупантами.

"В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, сдающие население с проукраинской позицией, указывают точные адреса", – утверждает Гайдай.

Он добавил, что местных жителей, которые не хотят выходить на работу в условиях оккупации, пытаются заставить путем угроз. По словам Гайдая, речь идет о людях, без которых невозможно обойтись в сфере управления или экономики.

При этом, заявил Гайдай, мужчины, которые соглашаются выйти на работу, "обычно получают повестки".

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточивать усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить Кременную.

Тысячи жителей Кременной не успели эвакуироваться и находятся в заложниках у россиян, сказал 19 апреля Гайдай.

25 апреля в Кременной произошел взрыв в отделении полиции, одновременно взрыв газа произошел и в горсовете Кременной. Гайдай сообщал о многочисленных жертвах среди коллаборантов в результате взрыва.


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