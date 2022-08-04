Оккупанты за минувшие сутки убили трех мирных жителей Донецкой области – глава ОВА

С начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в регионе погибли 678 граждан Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Россия убивает гражданских! За 3 августа россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Марьинке и Шевченко", – сообщил Кириленко.

По данным главы ОВА, еще пять человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в регионе погибли 678 граждан, 1750 мирных граждан получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул Кириленко.

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