Оккупанты за минувшие сутки убили трех мирных жителей Донецкой области – глава ОВА

"Россия убивает гражданских! За 3 августа россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Марьинке и Шевченко", – сообщил Кириленко.
По данным главы ОВА, еще пять человек получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в регионе погибли 678 граждан, 1750 мирных граждан получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.