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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за минувшие сутки убили трех мирных жителей Донецкой области – глава ОВА

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С начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в регионе погибли 678 граждан
С начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в регионе погибли 678 граждан
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов за минувшие сутки погибли три мирных жителя Донецкой области. Об этом 4 августа в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 3 августа россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Марьинке и Шевченко", – сообщил Кириленко.

По данным главы ОВА, еще пять человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в регионе погибли 678 граждан, 1750 мирных граждан получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Марьинка, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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