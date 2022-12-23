Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины шесть ракетных и шесть авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Под ракетные и авиационные удары российских захватчиков попали гражданские объекты в Харьковской и Днепропетровской областях Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Как уточнили в Генштабе, под ракетные и авиационные удары российских захватчиков попали гражданские объекты в Харьковской и Днепропетровской областях.

Помимо этого, противник совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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