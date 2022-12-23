Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины шесть ракетных и шесть авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Как уточнили в Генштабе, под ракетные и авиационные удары российских захватчиков попали гражданские объекты в Харьковской и Днепропетровской областях.
Помимо этого, противник совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.