Оккупанты за сутки нанесли по Украине четыре ракетных и 60 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Генштабе отметили, что есть пострадавшие среди мирных жителей.

"Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.