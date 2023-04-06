Оккупанты за сутки нанесли по Запорожской области четыре авиаудара, совершили три атаки БПЛА, три обстрела из РСЗО и 58 артобстрелов – ОВА

Войска РФ нанесли по области за сутки четыре авиаудара, совершили три атаки беспилотниками, три обстрела из реактивных систем заплового огня и 58 артиллерийских обстрелов.
"На Гуляйполье вражеская артиллерия попала в агропредприятие, кроме того, разбила несколько квартир в жилых кварталах. А в Васильевском районе во время артобстрела враг бил по частному сектору", – говорится в сообщении.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.