Оккупанты за сутки нанесли по Запорожской области четыре авиаудара, совершили три атаки БПЛА, три обстрела из РСЗО и 58 артобстрелов – ОВА

Оккупанты обстреливали область, в том числе и из РСЗО Фото: EPA (архив)

Войска РФ нанесли по области за сутки четыре авиаудара, совершили три атаки беспилотниками, три обстрела из реактивных систем заплового огня и 58 артиллерийских обстрелов.

"На Гуляйполье вражеская артиллерия попала в агропредприятие, кроме того, разбила несколько квартир в жилых кварталах. А в Васильевском районе во время артобстрела враг бил по частному сектору", – говорится в сообщении.