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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они навсегда вошли в историю Украины". В нескольких регионах простились с погибшими 22 мая бойцами КОРД. Фото, видео

   
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Церемония прощания с погибшими бойцами КОРД в Виннице
Церемония прощания с погибшими бойцами КОРД в Виннице
Фото: Вінницька обласна Рада / Facebook

За последнюю неделю в нескольких регионах Украины простились с бойцами спецподразделения Национальной полиции КОРД, погибшими 22 мая, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Среди погибших – уроженцы Черкасской, Ивано-Франковской, Винницкой и Ровенской областей.  

По данным "Фактов", сводный отряд правоохранителей-спецназовцев из нескольких областей Украины – полк "Сафари" – выполнял задачи в Запорожской области. 

Депутат Запорожского облсовета, волонтер Сергей Лишенко рассказал в эфире "Еспресо" 26 мая, что по месту расположения бойцов российские оккупанты выпустили три ракеты, а через два часа, когда спасатели и сами бойцы тушили огонь, враг обстрелял эту территорию кассетными снарядами. 

26 мая в Черкассах простились с четырьмя погибшими бойцами КОРД – лейтенантом Станиславом Дяченко, старшим лейтенантом Александром Бойко, капитаном Олегом Прудким и капитаном Виталием Сагайдаком, сообщила пресс-служба полиции.

Фото: Поліція Черкаської області / Facebook
Фото: Поліція Черкаської області / Facebook

Прудкий до работы в правоохранительных органах занимался боксом, был членом команды "Украинские атаманы", дважды – в 2013-м и 2014 году – становился чемпионом Украины. 

"Эти ребята защищали Киев, освобождали Киевскую, Харьковскую области, погибли за народ Украины. Простите, что не уберегли", – сказал на церемонии прощания заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

Жители Черкасс провожали погибших правоохранителей "живым коридором" на коленях. 

Фото: Поліція Черкаської області / Facebook
Фото: Поліція Черкаської області / Facebook

Фото: Поліція Черкаської області / Facebook
Фото: Поліція Черкаської області / Facebook

Фото: Поліція Черкаської області / Facebook
Фото: Поліція Черкаської області / Facebook

Фото: Поліція Черкаської області / Facebook
Фото: Поліція Черкаської області / Facebook

ВИДЕО
Видео: Максим Степанов / YouTube

26 мая в Ивано-Франковской области простились с двумя бойцами КОРД – уроженцами этого региона. Старший лейтенант Василий Дрогомерецкий служил в Закарпатье, был инспектором 1-го отдела штурмового управления КОРД, сообщила пресс-служба полиции региона. 

https://www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice/posts/388794689950650

Его похоронили в родном селе Боднаров Калушского района, сказано в сообщении Калушского городского совета. 

ВИДЕО
Видео: КМТ HD / YouTube
Фото: Калуська міська рада / Facebook
Фото: Калуська міська рада / Facebook

Фото: Калуська міська рада / Facebook
Фото: Калуська міська рада / Facebook

Фото: Калуська міська рада / Facebook
Фото: Калуська міська рада / Facebook

Фото: Калуська міська рада / Facebook
Фото: Калуська міська рада / Facebook

Старшего лейтенанта полиции Виктора Панькива похоронили на Аллее славы в селе Чукаловка под Ивано-Франковском. Он был командиром взвода, сообщила полиция региона. 

https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/7964014186972485

"Когда враг пришел на украинскую землю, Виктор одним из первых встал на ее защиту. Во время АТО на востоке Украины он был ранен. Но он не покинул службу и продолжил защищать страну от захватчиков до последнего", – сказано в некрологе, опубликованном пресс-службой полиции. 

Фото: Поліція Івано-Франківської області / Facebook
Фото: Поліція Івано-Франківської області / Facebook

Фото: Поліція Івано-Франківської області / Facebook
Фото: Поліція Івано-Франківської області / Facebook

Фото: Поліція Івано-Франківської області / Facebook
Фото: Поліція Івано-Франківської області / Facebook

Фото: Поліція Івано-Франківської області / Facebook
Фото: Поліція Івано-Франківської області / Facebook

Фото: Поліція Івано-Франківської області / Facebook
Фото: Поліція Івано-Франківської області / Facebook

29 мая в Виннице попрощались с девятью бойцами КОРД: старшим лейтенантом Артуром Турляком, старшим лейтенантом Игорем Бондарчуком, капитаном Богданом Булегой, капитаном Виталием Антощуком, капитаном Виталием Олейником, майором Богданом Щербанем, майором Дмитрием Клименко, подполковником Игорем Подзигуном, полковником Михаилом Зайцевым. 

"Они навсегда вошли в историю не только полиции, но и Украины. Кордовцы отдали свои жизни за свободу и независимость Украины, за свободное и счастливое будущее для всех нас. Наша обязанность – завершить их дело. И мы его выполним", – сказано в некрологе винницкой полиции. 

Их привезли в областной центр накануне, 28 мая. Жители города встречали погибших правоохранителей на коленях, сообщило Общественное

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

Издание "Новини Вінниці" сообщило, что проститься с героями пришло несколько тысяч человек. 

"Для нас они – герои навсегда. Мы живем в страшные времена войны, и каждый день, защищая наше государство от российских захватчиков, погибают лучшие наши люди. С первых дней войны наши ребята отправились защищать территориальную целостность страны и бороться за свободу. Я лично знал каждого. Сочувствую родителям, воспитавшим достойных сыновей, женам, детям, родным, близким, друзьям, знакомым. Мы всегда будем их помнить", – сказал на церемонии прощания начальник полиции области Иван Ищенко.

https://www.facebook.com/vinn.police/videos/404465888262116/

29 марта в Ровно прошла церемония прощания с пятью погибшими офицерами КОРД, которые служили в подразделении "Сафари", сообщило "Радіо Трек". Среди погибших – лейтенант Игорь Марков, старший лейтенант Андрей Оксенюк, капитан Тарас Мельник, капитан Сергей Шевчук и капитан Василий Нисинец.

"Все погибшие кордовцы не раз защищали территориальную целостность Украины в зоне АТО/ООС и отдали свои жизни в борьбе с российским агрессором за нашу Родину, сохранили верность присяге до конца. Все они – образец мужества и отваги, опытные бойцы и настоящие профессионалы своего дела", – отметила пресс-служба полиции. 

Ровенский горсовет сообщил, что попрощаться с офицерами пришли тысячи жителей города. Как и в других регионах, люди провожали погибших защитников, стоя на коленях. 

Фото: Рівненська міська рада / Facebook
Фото: Рівненська міська рада / Facebook

Фото: Поліція Рівненської області / Facebook
Фото: Поліція Рівненської області / Facebook

Фото: Рівненська міська рада / Facebook
Фото: Рівненська міська рада / Facebook

Фото: Рівненська міська рада / Facebook
Фото: Рівненська міська рада / Facebook

Фото: Рівненська міська рада / Facebook
Фото: Рівненська міська рада / Facebook

Фото: Поліція Рівненської області / Facebook
Фото: Поліція Рівненської області / Facebook

Фото: Поліція Рівненської області / Facebook
Фото: Поліція Рівненської області / Facebook

Фото: Поліція Рівненської області / Facebook
Фото: Поліція Рівненської області / Facebook

Фото: Поліція Рівненської області / Facebook
Фото: Поліція Рівненської області / Facebook

Фото: Поліція Рівненської області / Facebook
Фото: Поліція Рівненської області / Facebook

Контекст:

КОРД – полицейский спецназ. Подразделение было создано в 2016 году.

За время полномасштабного вторжения России погибло около 1300 защитников Украины, сообщил в начале марта президент Украины Владимир Зеленский. Более новых данных украинские власти официально не публиковали. В конце мая Зеленский рассказал, что из-за интенсивного наступления России на востоке Украины может погибать до 100 украинских военнослужащих

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Ровенская область, Винницкая область, полиция, Запорожская область, Ивано-Франковская область, Черкасская область, обстрелы, КОРД, российская агрессия, Александр Фацевич, война России против Украины, ракеты, Нацполиция
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