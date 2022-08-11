Палатный о новом налоге на импорт: Социально чувствительные товары и товары для обороны страны нужно защитить

Такое мнение руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный высказал в Facebook 11 августа.

По оценке Палатного, введение 10-процентного налога на импорт усложнит волонтерскую работу, дорожает горючее на авто для ВСУ, возродит "схемы" на таможне" – "это минимум".

"Свою инициативу правительство объясняет попытками сбалансировать платежный баланс. Однако уже в июле дефицит бюджета удалось сократить и он уже не критичен. Но введение дополнительного 10% импортного сбора не только приведет к инфляции и удорожанию товаров, но и усложнит волонтерскую работу и помощь нашим воинам ВСУ", – написал он.

После введения налога подорожает топливо, которое Украина импортирует, следовательно вырастет стоимость логистики, отметил Палатный.

"В случае введения дополнительного сбора вырастет стоимость и товаров, которые сейчас везут из-за границы волонтеры для нужд наших защитников; еще больше вырастет стоимость автомобилей для украинцев и ВСУ; [введение налога] приведет к еще большей тенизации валютного рынка и государство получит новую волну "таможенной оптимизации" и новых "схем" на таможне. Если для экономики действительно существует крайняя необходимость внедрения дополнительного импортного сбора, то правительству следует подойти к вопросу более адресно и взвешенно и защитить: социально чувствительные товары – потому что подорожает даже хлеб, все товары и услуги для обороны страны, в том числе для волонтерства", – добавил он.