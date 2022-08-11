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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Палатный о новом налоге на импорт: Социально чувствительные товары и товары для обороны страны нужно защитить

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Палатный: В случае введения дополнительного сбора вырастет стоимость товаров, которые сейчас везут из-за границы волонтеры для нужд наших защитников
Палатный: В случае введения дополнительного сбора вырастет стоимость товаров, которые сейчас везут из-за границы волонтеры для нужд наших защитников
Фото: Артур Палатний / Facebook

Если введение нового налога на покупку валюты для импортеров необходимо, правительству Украины стоит подойти к этому вопросу адресно и сделать исключение для социальных товаров и товаров для Вооруженных сил Украины.

Такое мнение руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный высказал в Facebook 11 августа. 

По оценке Палатного, введение 10-процентного налога на импорт усложнит волонтерскую работу, дорожает горючее на авто для ВСУ, возродит "схемы" на таможне" – "это минимум". 

"Свою инициативу правительство объясняет попытками сбалансировать платежный баланс. Однако уже в июле дефицит бюджета удалось сократить и он уже не критичен. Но введение дополнительного 10% импортного сбора не только приведет к инфляции и удорожанию товаров, но и усложнит волонтерскую работу и помощь нашим воинам ВСУ", – написал он. 

После введения налога подорожает топливо, которое Украина импортирует, следовательно вырастет стоимость логистики, отметил Палатный. 

"В случае введения дополнительного сбора вырастет стоимость и товаров, которые сейчас везут из-за границы волонтеры для нужд наших защитников; еще больше вырастет стоимость автомобилей для украинцев и ВСУ; [введение налога] приведет к еще большей тенизации валютного рынка и государство получит новую волну "таможенной оптимизации" и новых "схем" на таможне. Если для экономики действительно существует крайняя необходимость внедрения дополнительного импортного сбора, то правительству следует подойти к вопросу более адресно и взвешенно и защитить: социально чувствительные товары – потому что подорожает даже хлеб, все товары и услуги для обороны страны, в том числе для волонтерства", – добавил он. 

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/posts/pfbid032jFNoeXZ7LWPK4tf7BXtfNAKfGeT1ch1R7Z8C8Y921DNPmzxEyjc8tryWGyLJconl

Контекст:

3 августа заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается законопроект о налоге в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Днем ранее введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко. 

Введение этого сбора поддерживает Нацбанк Украины, но критикует Европейская бизнес ассоциация

По словам Железняка, в Кабмине считают, что введение этого налога должно уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривну.

Теги: налоги, гривна, Артур Палатный, правительство, волонтеры, законопроект
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