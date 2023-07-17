Папа римский направил кардинала для разговора с Байденом о тысячах украинских детей, вывезенных в Россию – Politico

Представитель Ватикана едет с визитом в США Фото: EPA

Ватикан 17 июля объявил, что кардинал Маттео Дзуппи проведет три дня в американской столице после своих недавних визитов в Киев и Москву. Пресс-служба Ватикана сообщила, что миссия кардинала заключается в "содействии миру в Украине".

Источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил изданию, что кардинал встретится с Байденом в Белом доме во вторник, 18 июля.

Посол США в Ватикане Джо Доннелли также находится в округе Колумбия и будет присутствовать на некоторых встречах Дзуппи в Вашингтоне.