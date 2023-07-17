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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа римский направил кардинала для разговора с Байденом о тысячах украинских детей, вывезенных в Россию – Politico

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Представитель Ватикана едет с визитом в США
Представитель Ватикана едет с визитом в США
Фото: EPA

Папа Франциск направил эмиссара высокого уровня, чтобы напрямую поговорить с президентом США Джо Байденом о тысячах украинских детей, которых Россия насильно вывезла на свою территорию. Об этом 17 июня сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.

Ватикан 17 июля объявил, что кардинал Маттео Дзуппи проведет три дня в американской столице после своих недавних визитов в Киев и Москву. Пресс-служба Ватикана сообщила, что миссия кардинала заключается в "содействии миру в Украине".

Источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил изданию, что кардинал встретится с Байденом в Белом доме во вторник, 18 июля.

Посол США в Ватикане Джо Доннелли также находится в округе Колумбия и будет присутствовать на некоторых встречах Дзуппи в Вашингтоне.

Контекст:

По данным государственного портала "Дети войны" на 17 июля, из Украины депортировано как минимум 19 592 ребенка. Вернуть удалось только 385.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей названа геноцидом.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Дзуппи 5 июня приезжал в Украину, во время визита он посетил Бучу Киевской области.

29 июня кардинал встретился с Львовой-Беловой во время визита в Москву.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, папа римский, Ватикан, Джо Байден, депортация, дети, война России против Украины
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