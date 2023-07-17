Папа римский направил кардинала для разговора с Байденом о тысячах украинских детей, вывезенных в Россию – Politico

Ватикан 17 июля объявил, что кардинал Маттео Дзуппи проведет три дня в американской столице после своих недавних визитов в Киев и Москву. Пресс-служба Ватикана сообщила, что миссия кардинала заключается в "содействии миру в Украине".
Источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил изданию, что кардинал встретится с Байденом в Белом доме во вторник, 18 июля.
Посол США в Ватикане Джо Доннелли также находится в округе Колумбия и будет присутствовать на некоторых встречах Дзуппи в Вашингтоне.
По данным государственного портала "Дети войны" на 17 июля, из Украины депортировано как минимум 19 592 ребенка. Вернуть удалось только 385.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей названа геноцидом.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Дзуппи 5 июня приезжал в Украину, во время визита он посетил Бучу Киевской области.
29 июня кардинал встретился с Львовой-Беловой во время визита в Москву.