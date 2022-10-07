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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Накануне зимы Украина изменила запрос на оружие из США. СМИ узнали, что стало приоритетом

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В РФ заканчивается запас высокоточных ракет, поэтому удары будут все более неточные и разрушительные, считают в Пентагоне
В РФ заканчивается запас высокоточных ракет, поэтому удары будут все более неточные и разрушительные, считают в Пентагоне
Фото: ЕРА

Перед приближением зимы Украина внесла изменения в перечень необходимого оружия для поставок военной помощи из США. Об этом 5 октября пишет Politico.

По данным издания, список теперь возглавляют системы противовоздушной обороны. Киев ожидает, что после краха российской армии на фронте президент РФ Владимир Путин усилит ракетные удары по гражданским объектам.

"Сценарий ракетных ударов по инфраструктуре вероятен, так ка Россия уже прибегала к этому. Кроме того, в РФ заканчивается запас высокоточных ракет, поэтому удары будут все более неточные, а следовательно, разрушительные", – заявил представитель министерства обороны США на условиях анонимности.

В то же время в Пентагоне указывают на то, что Украина – очень большая по площади страна, поэтому трудно обеспечить полную защиту от всех опасностей с воздуха. Оккупанты используют для запуска ракет подводные лодки и бомбардировщики, пролетающие вблизи украинской границы, говорится в статье.

Издание отмечает, что в объявленный 4 октября новый пакет военной помощи США на $625 млн не были включены средства ПВО. Он сформирован из высокоточных артиллерийских и ракетных систем, поскольку именно это оружие будет иметь решающее значение  для продолжающегося контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Контекст:

В конце июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности.

1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона.

30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.

24 августа, в День Независимости Украины, Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины.

Теги: США, НАТО, Пентагон, Андерс Фог Расмуссен, вооружение, военная техника, ПВО, военная помощь, война России против Украины, инфраструктура
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