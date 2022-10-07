Накануне зимы Украина изменила запрос на оружие из США. СМИ узнали, что стало приоритетом

В РФ заканчивается запас высокоточных ракет, поэтому удары будут все более неточные и разрушительные, считают в Пентагоне Фото: ЕРА

По данным издания, список теперь возглавляют системы противовоздушной обороны. Киев ожидает, что после краха российской армии на фронте президент РФ Владимир Путин усилит ракетные удары по гражданским объектам.

"Сценарий ракетных ударов по инфраструктуре вероятен, так ка Россия уже прибегала к этому. Кроме того, в РФ заканчивается запас высокоточных ракет, поэтому удары будут все более неточные, а следовательно, разрушительные", – заявил представитель министерства обороны США на условиях анонимности.

В то же время в Пентагоне указывают на то, что Украина – очень большая по площади страна, поэтому трудно обеспечить полную защиту от всех опасностей с воздуха. Оккупанты используют для запуска ракет подводные лодки и бомбардировщики, пролетающие вблизи украинской границы, говорится в статье.

Издание отмечает, что в объявленный 4 октября новый пакет военной помощи США на $625 млн не были включены средства ПВО. Он сформирован из высокоточных артиллерийских и ракетных систем, поскольку именно это оружие будет иметь решающее значение для продолжающегося контрнаступления Вооруженных сил Украины.