Планы Кремля – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам – Military Media Center

Россия не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства, считают украинские военные Фото: EPA

"Для этого оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных действий с целью вытеснения Сил обороны из важных центров Донецкой области", – прогнозируют в MMC.

Там отмечают, что первоочередной тактической целью России остается Бахмут Донецкой области и установление полного контроля над этим городом. Также противник будет продолжать попытки захватить другие города региона – Авдеевку и Марьинку Донецкой области.

"Проведение в ближайшее время наступательных действий врага с белорусского направления выглядит крайне маловероятным. Однако агрессор продолжит держать под угрозой массированных ракетных ударов объекты гражданской и военной инфраструктуры Украины

Сообщается, что российские оккупанты прилагают усилия для выхода на административную границу Донецкой области и стараются держать под контролем остальные временно оккупированные территории. Military Media Center зафиксировал, что для этого российские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк.

"Таким образом, Россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию и исходя из последней информации не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства", – подытожили в Military Media Center.