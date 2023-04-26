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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Планы Кремля – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам – Military Media Center

Россия не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства, считают украинские военные
Россия не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства, считают украинские военные
Фото: EPA

Долгосрочные планы российских оккупантов, по имеющейся в распоряжении украинских военных информации, остаются неизменными – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам, сообщает в Telegram 26 апреля Military Media Center.

"Для этого оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных действий с целью вытеснения Сил обороны из важных центров Донецкой области", – прогнозируют в MMC.

Там отмечают, что первоочередной тактической целью России остается Бахмут Донецкой области и установление полного контроля над этим городом. Также противник будет продолжать попытки захватить другие города региона – Авдеевку и Марьинку Донецкой области.

"Проведение в ближайшее время наступательных действий врага с белорусского направления выглядит крайне маловероятным. Однако агрессор продолжит держать под угрозой массированных ракетных ударов объекты гражданской и военной инфраструктуры Украины

Сообщается, что российские оккупанты прилагают усилия для выхода на административную границу Донецкой области и стараются держать под контролем остальные временно оккупированные территории. Military Media Center зафиксировал, что для этого российские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк.

"Таким образом, Россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию и исходя из последней информации не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства", – подытожили в Military Media Center.

Контекст:

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигались вокруг Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. Дмитрашковский 10 апреля уточнил, что каждый день под Марьинкой и Авдеевкой оккупанты теряют до двух рот личного состава.

Генштаб ВСУ постоянно сообщает об ожесточенных боях за Марьинку. Наряду с Авдеевкой и Бахмутом Донецкой области Марьинка подвергается атакам оккупантов наиболее часто. По данным британской разведки, российские войска в начале апреля усилили атаки на Марьинку с применением танков и бронетехники. В то же время, как сообщил 8 апреля американский Институт исследования войны, российское наступление на Авдеевку "захлебнулось".

По словам Дмитрашковского, оккупанты по-прежнему хотят заблокировать Авдеевку и захватить Марьинку, чтобы в случае успеха двигаться на Курахово Донецкой области.

Теги: Россия, Донецкая область, Кремль, Донбасс, оккупация, Марьинка, Авдеевка, армия РФ, Курахово, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, Угледар, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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