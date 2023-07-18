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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пленный кадыровец рассказал, что его отправили на фронт без штанов и обуви

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По рассказам пленного россиянина, перед отправкой на позиции ему выдали только каску, броник и автомат
По рассказам пленного россиянина, перед отправкой на позиции ему выдали только каску, броник и автомат
Фото: EPA (архив)

Пленный россиянин, воевавший в Украине, рассказал, что его отправили на фронт без подготовки и обеспечения. Видео с ним опубликовал 17 июля в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

На видео пленный рассказывает, что его зовут Сергей Медведник, ему 27 лет, он родом из Астраханской области. 

Он рассказал, что в Ростове его знакомый, некий Мухаммед, предложил присоединиться к подразделению "Ахмат". Затем Медведник прибыл на оккупированные территории Украины и подписал контракт как "стрелок стрелковой роты стрелкового батальона". Ему сказали, что в составе спецподразделения Росгвардии "Ахмат" он получит отдельную должность.

В Украину Медведник отправился, потому что "в семье финансовое положение тугое". Он заверил, что не собирался воевать лично, думал, что будет служить "при штабе", и когда попал "на передок", при первой возможности сдался. 

Никакой подготовки россиянин, по его словам, не проходил, обеспечения не было. Брюками и обувью с ним поделился демобилизованный оккупант.

"Оружия не дают, обмундирования не дают, подготовки нет, слаживания тоже никакого нет. Штаны дал дембель, берцы дал дембель. Я со своими приехал – только носки, трусы, кроссовки... Меня не научили даже жгут накладывать. Дают оружие, и ты идешь на передок", – рассказал Медведник.

По его словам, каску, броник и автомат ему выдали. Аптечку он получил от демобилизованного сослуживца, но когда был ранен, не смог даже наложить себе жгут.

"Повезло – попал в плен",  – подытожил Сырский. 

Контекст:

Власти Украины не озвучивают точное количество взятых в плен российских военных. В Минюсте сообщали, что государство тратит около 10 тыс. грн в месяц на содержание одного пленного. 

В разведке Украины заявляли в конце февраля 2023 года, что РФ удерживает большее количество пленных, чем Украина в плену – российских оккупантов. Глава ГУР Кирилл Буданов пояснял, что причина, в частности, в том, что Украина не берет в плен гражданских, а у РФ около 40% удерживаемых в заложниках украинцев – гражданские люди.

В Украине действует проект "Хочу жить" для россиян, которые хотят сдаться в плен. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о запуске проекта в сентябре 2022 года. Его курируют Министерство обороны Украины и военная разведка. Горячая линия проекта работает круглосуточно (+38044 350 89 17).

Проект подробно описывал схему, как происходит сдача в плен. Для сдачи в плен нужно подать заявку на горячую линию или в Telegram-бот. Украинская сторона проверяет заявку, а затем планирует операцию и "выводит пожелавшего выжить комбатанта через линию фронта или границу". Военнопленные остаются в Украине до окончания войны или (по их желанию) могут вернуться домой в рамках обменов пленными. 

По данным на июнь, в "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в плен обратилось более 20 тыс. россиян. В украинской разведке сообщали, что звонки поступают в том числе от еще не мобилизованных граждан.

Теги: плен, пленные, война России против Украины, Александр Сырский, российские оккупанты
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