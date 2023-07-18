Пленный кадыровец рассказал, что его отправили на фронт без штанов и обуви

По рассказам пленного россиянина, перед отправкой на позиции ему выдали только каску, броник и автомат Фото: EPA (архив)

На видео пленный рассказывает, что его зовут Сергей Медведник, ему 27 лет, он родом из Астраханской области.

Он рассказал, что в Ростове его знакомый, некий Мухаммед, предложил присоединиться к подразделению "Ахмат". Затем Медведник прибыл на оккупированные территории Украины и подписал контракт как "стрелок стрелковой роты стрелкового батальона". Ему сказали, что в составе спецподразделения Росгвардии "Ахмат" он получит отдельную должность.

В Украину Медведник отправился, потому что "в семье финансовое положение тугое". Он заверил, что не собирался воевать лично, думал, что будет служить "при штабе", и когда попал "на передок", при первой возможности сдался.

Никакой подготовки россиянин, по его словам, не проходил, обеспечения не было. Брюками и обувью с ним поделился демобилизованный оккупант.

"Оружия не дают, обмундирования не дают, подготовки нет, слаживания тоже никакого нет. Штаны дал дембель, берцы дал дембель. Я со своими приехал – только носки, трусы, кроссовки... Меня не научили даже жгут накладывать. Дают оружие, и ты идешь на передок", – рассказал Медведник.

По его словам, каску, броник и автомат ему выдали. Аптечку он получил от демобилизованного сослуживца, но когда был ранен, не смог даже наложить себе жгут.

"Повезло – попал в плен", – подытожил Сырский.