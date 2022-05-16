Почти 100 российских танкистов сдались в плен в первые две недели полномасштабного вторжения РФ – украинская разведка

В ведомстве подчеркнули, что военная разведка Украины получила документальные подтверждения потерь живой силы и техники 1-й танковой армии вооруженных сил РФ.

"Изучение и анализ добытых документов позволили установить перечень подразделений, участвующих в военном вторжении на территорию Украины, воинские звания и фамилии оккупантов, которые во время ведения боевых действий погибли, пропали без вести, попали в плен или получили ранения", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, по состоянию на 15 марта общие потери 1-й танковой армии РФ составили 409 человек. Украинские военные ликвидировали 61 и ранили 209 оккупантов.

"Только за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста, 96 оккупантов из состава этой армии решили сохранить свои жизни и сдались в плен. За это же время защитниками Украины было уничтожено и захвачено 308 единиц боевой техники из состава указанной армии оккупантов", – подчеркнули в Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)