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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти 100 российских танкистов сдались в плен в первые две недели полномасштабного вторжения РФ – украинская разведка

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По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили уже 1228 российских танков
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили уже 1228 российских танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

К середине марта в плен украинским военным сдались почти 100 российских танкистов. Об этом 16 мая в Telegram сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что военная разведка Украины получила документальные подтверждения потерь живой силы и техники 1-й танковой армии вооруженных сил РФ.

"Изучение и анализ добытых документов позволили установить перечень подразделений, участвующих в военном вторжении на территорию Украины, воинские звания и фамилии оккупантов, которые во время ведения боевых действий погибли, пропали без вести, попали в плен или получили ранения", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, по состоянию на 15 марта общие потери 1-й танковой армии РФ составили 409 человек. Украинские военные ликвидировали 61 и ранили 209 оккупантов.

"Только за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста, 96 оккупантов из состава этой армии решили сохранить свои жизни и сдались в плен. За это же время защитниками Украины было уничтожено и захвачено 308 единиц боевой техники из состава указанной армии оккупантов", – подчеркнули в Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 16 мая достигли около 27,7 тыс. военных, украинские воины уничтожили уже 1228 российских танков.

Теги: Россия, Украина, военные, танки, разведка, плен, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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