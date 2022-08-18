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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Москвой устроили диверсию на железной дороге – политолог Голобуцкий

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Алексей Голобуцкий: Действия неизвестных "мстителей" не похожи на работу украинских спецслужб
Алексей Голобуцкий: Действия неизвестных "мстителей" не похожи на работу украинских спецслужб
Фото: Алексей Голобуцкий / Facebook

В российском Подмосковье и других регионах прошел ряд диверсий, направленных на коммуникации, которыми поставляется вооружение на войну с Украиной. Об этом написал политический эксперт Алексей Голобуцкий у себя на странице в Facebook со ссылкой на пророссийские группы в соцсетях, отметив, что антивоенное партизанское движение в России набирает обороты.

"На железнодорожном участке в районе Домодедово выведены из строя два устройства сигнализации, централизации и блокировки. Информация об этом сначала появилась, а затем исчезла из пророссийских групп в соцсетях. Похоже, что это не взрыв и не взлом. Оборудование, скорее всего, сожжено зажигательной смесью – правильно приготовленной и грамотно примененной. В результате участок железной дороги на время выведен из строя", – заявил Голобуцкий.

По словам политолога, это очередная диверсия в ряде подобных, происходящих по всей территории России. Большинство из них так или иначе направлены на коммуникации, которыми поставляется вооружение на войну с Украиной, отметил эксперт.

"Похоже, кому-то серьезно надоела эта война. Слишком много потерь. Слишком много новых могил. При этом по всей РФ набирает силу антивоенное движение. Пока не слишком централизованное, но это дело времени", – написал он.

По его словам, диверсия в Подмосковье – результат деятельности партизанского движения.

"Действия неизвестных "мстителей" не похожи на работу украинских спецслужб. Слишком далеко это от зоны боевых действий и слишком близко к Москве. Самый вероятный вариант – действия местных "партизан". Целью которых, вероятно, является уничтожение цепей поставки нового оружия и людей на линию фронта", – отмечает Голобуцкий.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/pfbid02Cm8CmoQqT51Kfq5LA8xBCKTEaxVNC3T9KK6V9yvsHkMGgSmU9chcYorDZHoETLxtl

Теги: Россия, партизаны, диверсия, Алексей Голобуцкий, Подмосковье, взрывы
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