Под Москвой устроили диверсию на железной дороге – политолог Голобуцкий

"На железнодорожном участке в районе Домодедово выведены из строя два устройства сигнализации, централизации и блокировки. Информация об этом сначала появилась, а затем исчезла из пророссийских групп в соцсетях. Похоже, что это не взрыв и не взлом. Оборудование, скорее всего, сожжено зажигательной смесью – правильно приготовленной и грамотно примененной. В результате участок железной дороги на время выведен из строя", – заявил Голобуцкий.

По словам политолога, это очередная диверсия в ряде подобных, происходящих по всей территории России. Большинство из них так или иначе направлены на коммуникации, которыми поставляется вооружение на войну с Украиной, отметил эксперт.

"Похоже, кому-то серьезно надоела эта война. Слишком много потерь. Слишком много новых могил. При этом по всей РФ набирает силу антивоенное движение. Пока не слишком централизованное, но это дело времени", – написал он.

По его словам, диверсия в Подмосковье – результат деятельности партизанского движения.

"Действия неизвестных "мстителей" не похожи на работу украинских спецслужб. Слишком далеко это от зоны боевых действий и слишком близко к Москве. Самый вероятный вариант – действия местных "партизан". Целью которых, вероятно, является уничтожение цепей поставки нового оружия и людей на линию фронта", – отмечает Голобуцкий.