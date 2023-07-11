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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пономарев: Лукашенко надо ядерное оружие, чтобы спастись после Путина, чтобы никто его не свергал

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Пономарев: Лукашенко понимает, что Путин уже скоро на вылет
Пономарев: Лукашенко понимает, что Путин уже скоро на вылет
Фото: Ілля Пономарьов / Facebook

Экс-депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер и гражданин Украины Илья Пономарев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал мнение, что опасности применения тактического ядерного оружия в Украине со стороны Беларуси нет. Об этом он сказал в ответ на вопрос о возможности ядерного удара "руками" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Он отметил, что тактическое ядерное оружие применяется "как обычное вооружение на фронте". 

"Это приказ, который носит именно тактический характер. Это не стратегическое оружие или там кнопки, чемоданчики, коды. В то, что это сделает Лукашенко, не верю от слова совсем. Он человек абсолютно разумный и переходить какие-то такие красные линии – кто-то недавно сказал "коричневые", то есть линии страха, – он точно не будет. Поэтому уверен, что со стороны Беларуси никакой подобной опасности нет. Лукашенко нужно это оружие для того, чтобы спастись после [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина. Он понимает, что Путин уже скоро на вылет. И после этого ему вот очень важно говорить, что Беларусь – ядерная держава, чтобы никто его там не свергал. Вот там – главная его задача. А для Путина задача – Лукашенко прикормить", – добавил Пономарев. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью". Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал 2 января, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

25 марта Путин заявил, что Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По данным главы ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".

Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно, проинформировали 5 июля в Генштабе ВСУ.

Президент США Джо Байден считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, ядерное оружие, Илья Пономарев, Алеся Бацман
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