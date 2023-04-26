"Преимущество качества над количеством". Командующий ССО посетил Бахмут

"Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы, знает, что нужно делать и как действовать в нынешних условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО – это прежде всего преимущество качества над количеством", – заявил он.
Хоренко отметил важность работы групп специального назначения во время обороны Бахмута и профессионализм операторов ССО.
В пресс-службе отметили, что уже долгое время ССО "в полном объеме выполняют задачи по обороне города, остающегося самой горячей точкой фронта".
"Несмотря на преимущество врага и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО Украины наносят противнику удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют ряд других задач, препятствуя продвижению российских войск", – сообщается на странице ССО.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Маляр отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.
14 апреля минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.
Удержание Бахмута имеет важное значение для украинской обороны, подчеркнул в конце апреля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.