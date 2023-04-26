"Преимущество качества над количеством". Командующий ССО посетил Бахмут

"Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы, знает, что нужно делать и как действовать в нынешних условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО – это прежде всего преимущество качества над количеством", – заявил он.

Хоренко отметил важность работы групп специального назначения во время обороны Бахмута и профессионализм операторов ССО.

В пресс-службе отметили, что уже долгое время ССО "в полном объеме выполняют задачи по обороне города, остающегося самой горячей точкой фронта".

"Несмотря на преимущество врага и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО Украины наносят противнику удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют ряд других задач, препятствуя продвижению российских войск", – сообщается на странице ССО.