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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина создала глубокую линию обороны на западе от Бахмута – британская разведка

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Бои за Бахмут начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор
Бои за Бахмут начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор
Фото: ЕРА

В западной части Бахмута Донецкой области между силами обороны Украины и российскими оккупантами продолжаются короткие, но интенсивные бои. Об этом министерство обороны Великобритании сообщает 26 апреля в Twitter со ссылкой на данные военной разведки.

По ее информации, ключевым событием последней недели стали бои в районе села Хромово. На этом участке Вооруженные силы Украины отстаивают контроль над трассой 0506, являющейся важным логистическим путем.

"Другие варианты снабжения ВСУ в Бахмуте, вероятно, осложняются плохими условиями на дорогах", – говорится в сообщении.

Поскольку бои за город длятся уже больше 11 месяцев, украинские силы создали глубокую оборонительную линию Бахмута, которая включает в себя город Часов Яр на западе, отмечают в минобороны Великобритании.

26 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за последние сутки силы обороны отразили 39 атак в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, там продолжаются ожесточенные бои.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Маляр отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

14 апреля минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

Удержание Бахмута имеет важное значение для украинской обороны, подчеркнул в конце апреля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Теги: Донецкая область, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Часов Яр
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