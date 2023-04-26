Украина создала глубокую линию обороны на западе от Бахмута – британская разведка

Бои за Бахмут начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор Фото: ЕРА

По ее информации, ключевым событием последней недели стали бои в районе села Хромово. На этом участке Вооруженные силы Украины отстаивают контроль над трассой 0506, являющейся важным логистическим путем.

"Другие варианты снабжения ВСУ в Бахмуте, вероятно, осложняются плохими условиями на дорогах", – говорится в сообщении.

Поскольку бои за город длятся уже больше 11 месяцев, украинские силы создали глубокую оборонительную линию Бахмута, которая включает в себя город Часов Яр на западе, отмечают в минобороны Великобритании.

26 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за последние сутки силы обороны отразили 39 атак в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, там продолжаются ожесточенные бои.