Призывали "русский мир". В Бахмуте арестовали супругов за сотрудничество с оккупантами

В мае 2014 года супруги были членами незаконной участковой избирательной комиссии на так называемом референдуме о признании "ДНР" Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что в мае 2014 года супруги активно участвовали как члены незаконной участковой избирательной комиссии в организации и проведении на территории города так называемого референдума о признании "ДНР".

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины женщина начала активно призывать "русский мир" в Донецкую область, сообщили в прокуратуре.

"Женщина отправляла представителю силового ведомства государства-агрессора через мессенджер Telegram видео и текстовые сообщения о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины на отдельном участке территории области. Полученная от подозреваемой информация использовалась рашистами во время военной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

Супругам сообщили о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, женщине также сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ст. 110, ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Пару будут содержать под стражей без альтернативы внесения залога.

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