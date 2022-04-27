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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Призывали "русский мир". В Бахмуте арестовали супругов за сотрудничество с оккупантами

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В мае 2014 года супруги были членами незаконной участковой избирательной комиссии на так называемом референдуме о признании "ДНР"
В мае 2014 года супруги были членами незаконной участковой избирательной комиссии на так называемом референдуме о признании "ДНР"
Фото: ua.depositphotos.com

В Бахмуте Донецкой области арестовали супругов, которые сотрудничали с российскими оккупантами, сообщая им места дислокации Вооруженных сил Украины. Об этом 27 апреля сообщила в Facebook Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что в мае 2014 года супруги активно участвовали как члены незаконной участковой избирательной комиссии в организации и проведении на территории города так называемого референдума о признании "ДНР".

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины женщина начала активно призывать "русский мир" в Донецкую область, сообщили в прокуратуре.

"Женщина отправляла представителю силового ведомства государства-агрессора через мессенджер Telegram видео и текстовые сообщения о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины на отдельном участке территории области. Полученная от подозреваемой информация использовалась рашистами во время военной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

Супругам сообщили о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, женщине также сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ст. 110, ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Пару будут содержать под стражей без альтернативы внесения залога.

https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/360018346164851

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла в целом законопроекты №5143 (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) и №5144 (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал оба документа 14 марта.

25 марта Верховная Рада усилила ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, приняв законопроект №7186.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, прокуратура, оккупация, агрессия, война России против Украины, Бахмут, военнослужащий, подозрение, сотрудничество, русский мир, российские оккупанты, коллаборационизм
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