Призывали "русский мир". В Бахмуте арестовали супругов за сотрудничество с оккупантами

Отмечается, что в мае 2014 года супруги активно участвовали как члены незаконной участковой избирательной комиссии в организации и проведении на территории города так называемого референдума о признании "ДНР".
После полномасштабного вторжения России на территорию Украины женщина начала активно призывать "русский мир" в Донецкую область, сообщили в прокуратуре.
"Женщина отправляла представителю силового ведомства государства-агрессора через мессенджер Telegram видео и текстовые сообщения о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины на отдельном участке территории области. Полученная от подозреваемой информация использовалась рашистами во время военной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.
Супругам сообщили о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, женщине также сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ст. 110, ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
Пару будут содержать под стражей без альтернативы внесения залога.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 марта Верховная Рада приняла в целом законопроекты №5143 (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) и №5144 (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность).
Президент Украины Владимир Зеленский подписал оба документа 14 марта.
25 марта Верховная Рада усилила ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, приняв законопроект №7186.