Программа сотрудничества с Великобританией предусматривает решение одной из задач по созданию системы ПВО – Резников

Резников: Основная ставка должна быть на украинский промышленный комплекс, который способен производить современные и ракеты, и зенитно-ракетные комплексы Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

По словам министра, создание системы ПВО является одним из приоритетов оборонного ведомства.

"И поэтому мы говорим о ракетной программе, у нас она прописана до 2032 года. Конечно, на это нужны средства, но сегодня мы принимаем решение по некоторым направлениям с нашими партнерами, один из контрактов с Соединенным Королевством предусматривает как раз решение одной из этих задач. Но основная ставка должна быть на украинский промышленный комплекс, который способен производить современные и ракеты, и зенитно-ракетные комплексы", – сказал Резников, отвечая на вопрос о создании современной системы ПВО в Украине.

Он продолжил, что 1 декабря встречался с главой госпредприятия КБ "Луч" Олегом Коростылевым и говорил с ним об инвестициях государства в оборонно-промышленный комплекс.

"Государство должно инвестировать в собственное военно-промышленное производство, комплекс, чтобы мы были абсолютно независимы даже от наших дружественных партнеров. У нас должна оставаться своя стратегическая независимость. Работаем над этим. Главная потребность – большая сумма денег, и тут я надеюсь на поддержку парламента", – добавил Резников.