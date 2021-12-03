Программа сотрудничества с Великобританией предусматривает решение одной из задач по созданию системы ПВО – Резников

По словам министра, создание системы ПВО является одним из приоритетов оборонного ведомства.
"И поэтому мы говорим о ракетной программе, у нас она прописана до 2032 года. Конечно, на это нужны средства, но сегодня мы принимаем решение по некоторым направлениям с нашими партнерами, один из контрактов с Соединенным Королевством предусматривает как раз решение одной из этих задач. Но основная ставка должна быть на украинский промышленный комплекс, который способен производить современные и ракеты, и зенитно-ракетные комплексы", – сказал Резников, отвечая на вопрос о создании современной системы ПВО в Украине.
Он продолжил, что 1 декабря встречался с главой госпредприятия КБ "Луч" Олегом Коростылевым и говорил с ним об инвестициях государства в оборонно-промышленный комплекс.
"Государство должно инвестировать в собственное военно-промышленное производство, комплекс, чтобы мы были абсолютно независимы даже от наших дружественных партнеров. У нас должна оставаться своя стратегическая независимость. Работаем над этим. Главная потребность – большая сумма денег, и тут я надеюсь на поддержку парламента", – добавил Резников.
Предшественник Резникова на должности министра обороны Андрей Таран говорил в сентябре 2021 года, что Украина ожидает от США поставки новых образцов средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Перед этим Politico, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщило, что конгрессмены стремятся заставить администрацию президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи Iron Dome ("Железный купол").
В ноябре на фоне возобновления Россией наращивания войск у границы с Украиной телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что системы ПВО Украина может получить в дополнительном пакете военной помощи США.
Между Украиной и Великобританией, по словам Резникова, подписано соглашение о привлечении £1,7 млрд (примерно $2,3 млрд) на развитие флота. В рамках сотрудничества с Соединенным Королевством Украина начинает строить две военно-морские базы.