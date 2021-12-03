ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Программа сотрудничества с Великобританией предусматривает решение одной из задач по созданию системы ПВО – Резников

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Резников: Основная ставка должна быть на украинский промышленный комплекс, который способен производить современные и ракеты, и зенитно-ракетные комплексы
Резников: Основная ставка должна быть на украинский промышленный комплекс, который способен производить современные и ракеты, и зенитно-ракетные комплексы
Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Один из контрактов, которые Украина заключила с Великобританией, предусматривает решение задач по созданию системы противовоздушной обороны Украины. Об этом министр обороны страны Алексей Резников сообщил 3 декабря в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам министра, создание системы ПВО является одним из приоритетов оборонного ведомства. 

"И поэтому мы говорим о ракетной программе, у нас она прописана до 2032 года. Конечно, на это нужны средства, но сегодня мы принимаем решение по некоторым направлениям с нашими партнерами, один из контрактов с Соединенным Королевством предусматривает как раз решение одной из этих задач. Но основная ставка должна быть на украинский промышленный комплекс, который способен производить современные и ракеты, и зенитно-ракетные комплексы", – сказал Резников, отвечая на вопрос о создании современной системы ПВО в Украине. 

Он продолжил, что 1 декабря встречался с главой госпредприятия КБ "Луч" Олегом Коростылевым и говорил с ним об инвестициях государства в оборонно-промышленный комплекс. 

"Государство должно инвестировать в собственное военно-промышленное производство, комплекс, чтобы мы были абсолютно независимы даже от наших дружественных партнеров. У нас должна оставаться своя стратегическая независимость. Работаем над этим. Главная потребность – большая сумма денег, и тут я надеюсь на поддержку парламента", – добавил Резников.

Контекст:

Предшественник Резникова на должности министра обороны Андрей Таран говорил в сентябре 2021 года, что Украина ожидает от США поставки новых образцов средств противовоздушной и противоракетной обороны. 

Перед этим Politico, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщило, что конгрессмены стремятся заставить администрацию президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи Iron Dome ("Железный купол"). 

В ноябре на фоне возобновления Россией наращивания войск у границы с Украиной телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что системы ПВО Украина может получить в дополнительном пакете военной помощи США

Между Украиной и Великобританией, по словам Резникова, подписано соглашение о привлечении £1,7 млрд (примерно $2,3 млрд) на развитие флота. В рамках сотрудничества с Соединенным Королевством Украина начинает строить две военно-морские базы.   

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПВО, оборона, Алексей Резников, ракеты, сотрудничество
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