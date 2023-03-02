"Проигрыш надо допускать". Российский режиссер Шахназаров высказался о войне в Украине

"Ситуация, которая грозит нам самыми тяжелыми последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать. Потому что такая война со всем Западом... Ну кто выигрывает? Хорошо организованная сила, великолепная дисциплина – это решает все. Недооценили мы единство Запада. Когда у него "чуйка, что он это может выиграть, он будет пытаться это выиграть", – сказал он.
Слова Шахназарова прокомментировал экс-нардеп Борислав Береза.
"Пропагандона Карена Шахназарова поплавило и он стал говорить о грядущем поражении в эфире у Соловьева. Да, этот пропаганд сломался. Несите следующего", – написал он в Telegram.
Также о словах режиссера высказался журналист Владимир Золкин.
Тут Шахназаров ужастики для рашистов рассказывает. И проигрыш нужно допускать, и Зеленский – не такая уж марионетка. Короче, поломался этот Шахназаров, внесите следующего", – написал он.
Российский оппозиционный телеведущий Саша Сотник написал: "Приунывший пропагандон Шахназаров уже допускает проигрыш в войне. Не поражение, а проигрыш. Скоро они все начнут скулить, умоляя о переговорах".
Приунывший пропагандон Шахназаров уже допускает проигрыш в войне. Не поражение, а проигрыш. Скоро они все начнут скулить, умоляя о переговорах. pic.twitter.com/D2JyfmV8Nf— Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) March 1, 2023
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.