Путин, чеченцы, бои на "нуле", фантомные боли. Интервью Гордона с украинской военнослужащей Данилкиной, которая потеряла на фронте ногу. Видео

Данилкина сказала Гордону, что хотела бы вернуться в ряды ВСУ Фото: Сергей Крылатов / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Данилкина рассказала, почему решила пойти добровольцем на фронт, чем занималась в армии, о сослуживцах, смертях на войне, ранении, операции и фантомных болях, а также рассуждала, почему россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина и войну против Украины.

"До войны хотела поступить [в университет] и хорошо его закончить, работать в хорошей компании и вести счастливую семейную жизнь. Сейчас я хочу только победы нашей стране. Я не переживаю за свою жизнь... Конечно, хотелось бы стать на свои две ножки и пойти... А дальше – хотелось бы вернуться в ряды ВСУ", – сказала во время интервью военнослужащая.

Данилкина родилась в 2003 году в Одессе. Профессионально занималась спортом: тайским боксом, ММА, хортингом.

После начала полномасштабного вторжения в возрасте 18 лет вступила в ряды Вооруженных сил Украины, служила в информационно-телекоммуникационном узле связи, была оператором-связистом.

10 февраля 2023 года машина, в которой ехала Данилкина, попала под минометно-артиллерийский обстрел в Херсоне. Военнослужащая получила серьезные травмы, ей ампутировали левую ногу выше колена.

В настоящее время – студентка Одесского национального морского университета.