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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Путин, чеченцы, бои на "нуле", фантомные боли. Интервью Гордона с украинской военнослужащей Данилкиной, которая потеряла на фронте ногу. Видео

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Данилкина сказала Гордону, что хотела бы вернуться в ряды ВСУ
Данилкина сказала Гордону, что хотела бы вернуться в ряды ВСУ 
Фото: Сергей Крылатов / YouTube

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с украинской военнослужащей Русланой Данилкиной (позывной Сима), которая из-за тяжелой травмы потеряла на войне ногу.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Данилкина рассказала, почему решила пойти добровольцем на фронт, чем занималась в армии, о сослуживцах, смертях на войне, ранении, операции и фантомных болях, а также рассуждала, почему россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина и войну против Украины. 

"До войны хотела поступить [в университет] и хорошо его закончить, работать в хорошей компании и вести счастливую семейную жизнь. Сейчас я хочу только победы нашей стране. Я не переживаю за свою жизнь... Конечно, хотелось бы стать на свои две ножки и пойти... А дальше – хотелось бы вернуться в ряды ВСУ", – сказала во время интервью военнослужащая. 

Данилкина родилась в 2003 году в Одессе. Профессионально занималась спортом: тайским боксом, ММА, хортингом. 

После начала полномасштабного вторжения в возрасте 18 лет вступила в ряды Вооруженных сил Украины, служила в информационно-телекоммуникационном узле связи, была оператором-связистом.

10 февраля 2023 года машина, в которой ехала Данилкина, попала под минометно-артиллерийский обстрел в Херсоне. Военнослужащая получила серьезные травмы, ей ампутировали левую ногу выше колена. 

В настоящее время – студентка Одесского национального морского университета. 

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Вооруженные силы Украины, война России против Украины, Руслана Данилкина
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