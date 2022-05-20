"Путинская мафия заставляет критиков стать мягче". Российский полковник, расхваливший украинскую армию в эфире Скабеевой, изменил мнение

В своем выступлении Ходаренок, в частности, заявил, что гаубицы М777, предоставленные Вооруженным силам Украины Соединенными Штатами Америки, станут для российской армии "наиболее приоритетными целями в ближайшее время".

"Будем считать, и для этого у нас есть все основания, что в ближайшее время от всех этих гаубиц останется только одно воспоминание. Такая задача перед вооруженными силами стоит и в ближайшее время будет реализована", – сказал он.

Возможность совершить контратаку Украины против российской армии Ходаренок назвал "большим преувеличением". Он также сказал, что верховное главнокомандование России в ближайшее время "реализует все свои замыслы" и "неприятно удивит Украину".

"Сегодня полковник в отставке Михаил Ходаренок в очередной раз появился на российском государственном телевидении, всего через два дня после того, как он дал разоблачительную оценку войне России в Украине и ее растущей международной изоляции", — прокомментировал Скарр выступление Ходаренка.

Today retired colonel Mikhail Khodaryonok made another appearance on Russian state TV, just two days after he gave a damning assessment of Russia's war in Ukraine and its growing international isolation



It appears that someone's given him a bit of a talking to



(with subtitles) pic.twitter.com/M1u2q8L2Tn — Francis Scarr (@francis_scarr) May 18, 2022

Российский шахматист и политик Гарри Каспаров назвал в Twitter выступление Ходаренка элементом пропаганды.

"Частью современной российской пропагандистской модели всегда было наличие лиц и средств массовой информации, пользующихся доверием по конкретным вопросам. Элементам позволено критиковать определенные вещи, чтобы создать иллюзию свободы. Но не лидера. Один мог критиковать экономику, другой — безопасность и т. д. Но даже это с годами сократилось, поскольку Путин подавлял даже малейшие признаки инакомыслия", – отметил он.

It's always been part of the modern Russian propaganda model to have individuals & outlets with credibility on specific issues. The "Pravda" model was too obvious. Elements are allowed to criticize certain things to create illusion of freedom. But never the Leader. https://t.co/nwdnr17G9L — Garry Kasparov (@Kasparov63) May 18, 2022

Бывший командующий армией США в Европе Марк Гертлинг посоветовал российскому полковнику "вернуться к заявлениям о том, как плохо обстоят дела России в этой войне, а не к пропаганде плохого воздействия российской артиллерии против Украины".

...and COL Khodaryonok should go back to stating how bad RU is doing in this war, and not propagandizing the poor effects of RU artillery against Ukraine. 16/16 — Mark Hertling (@MarkHertling) May 18, 2022

Журналист издания Welt Клеменс Вергин отметил, что "так работают диктатуры".

"Когда кто-то говорит правду о том, как плохо идет война, он вскоре вынужден отказаться от своих слов", – написал он.

That’s how dictatorships work. When somebody tells the truth about how a war goes badly he is forced to retract his own words soon after https://t.co/PaWpe77l3S — Clemens Wergin (@clemenswergin) May 18, 2022

Военный эксперт Лоуренс Фридман предположил, что Ходаренка принудили прекратить критиковать власть. В то же время уничтожение американской гаубицы, комментируемое российским полковником в эфире "60 минут", Фридман назвал "двумя не совсем убедительными тактическими моментами, а не общей стратегической картиной".

Presume he’s been got at to stop being so negative but these are two (and not wholly convincing) tactical points and not the big strategic picture he spoke about the other night. https://t.co/XMsy7xIyie — Lawrence Freedman (@LawDavF) May 18, 2022

Редактор издания Byline Times Питер Юкс отметил, что мнение своих критиков Кремль меняет не только с помощью денег.

"Яд, тюремное заключение, пытки, странные необъяснимые смерти ваших родственников — это нормальный способ, которым путинская мафия заставляет критиков стать мягче, когда кремлевское золото терпит неудачу", – написал он.

Poison, imprisonment, torture, strange unexplained deaths - of your relatives - that’s the normal way Putin’s mafiya gets critics to relent, when Kremlin gold fails https://t.co/DQVP74xXdI — Peter Jukes (@peterjukes) May 18, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)