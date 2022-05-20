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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Путинская мафия заставляет критиков стать мягче". Российский полковник, расхваливший украинскую армию в эфире Скабеевой, изменил мнение

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Тепер Ходаренок называет возможность Украины совершить контратаку против российской армии "большим преувеличением"
Тепер Ходаренок называет возможность Украины совершить контратаку против российской армии "большим преувеличением"
Скриншот: smotrim.ru

Бывший полковник советской армии и военный эксперт Михаил Ходаренок, который в эфире российской пропагандистской программы "60 минут" раскритиковал войну России в Украине и признал полную изоляцию РФ на международной арене, через два дня изменил свое мнение и заявил о невозможности Украины осуществить контратаку против российской армии. Видео его выступления опубликовал 18 мая в Twitter журналист BBC Фрэнсис Скарр.

В своем выступлении Ходаренок, в частности, заявил, что гаубицы М777, предоставленные Вооруженным силам Украины Соединенными Штатами Америки, станут для российской армии "наиболее приоритетными целями в ближайшее время".

"Будем считать, и для этого у нас есть все основания, что в ближайшее время от всех этих гаубиц останется только одно воспоминание. Такая задача перед вооруженными силами стоит и в ближайшее время будет реализована", – сказал он.

Возможность совершить контратаку Украины против российской армии Ходаренок назвал "большим преувеличением". Он также сказал, что верховное главнокомандование России в ближайшее время "реализует все свои замыслы" и "неприятно удивит Украину".

"Сегодня полковник в отставке Михаил Ходаренок в очередной раз появился на российском государственном телевидении, всего через два дня после того, как он дал разоблачительную оценку войне России в Украине и ее растущей международной изоляции", — прокомментировал Скарр выступление Ходаренка.

Российский шахматист и политик Гарри Каспаров назвал в Twitter выступление Ходаренка элементом пропаганды.

"Частью современной российской пропагандистской модели всегда было наличие лиц и средств массовой информации, пользующихся доверием по конкретным вопросам. Элементам позволено критиковать определенные вещи, чтобы создать иллюзию свободы. Но не лидера. Один мог критиковать экономику, другой — безопасность и т. д. Но даже это с годами сократилось, поскольку Путин подавлял даже малейшие признаки инакомыслия", – отметил он.

Бывший командующий армией США в Европе Марк Гертлинг посоветовал российскому полковнику "вернуться к заявлениям о том, как плохо обстоят дела России в этой войне, а не к пропаганде плохого воздействия российской артиллерии против Украины".

Журналист издания Welt Клеменс Вергин отметил, что "так работают диктатуры".

"Когда кто-то говорит правду о том, как плохо идет война, он вскоре вынужден отказаться от своих слов", – написал он.

Военный эксперт Лоуренс Фридман предположил, что Ходаренка принудили прекратить критиковать власть. В то же время уничтожение американской гаубицы, комментируемое российским полковником в эфире "60 минут", Фридман назвал "двумя не совсем убедительными тактическими моментами, а не общей стратегической картиной".

Редактор издания Byline Times Питер Юкс отметил, что мнение своих критиков Кремль меняет не только с помощью денег.

"Яд, тюремное заключение, пытки, странные необъяснимые смерти ваших родственников — это нормальный способ, которым путинская мафия заставляет критиков стать мягче, когда кремлевское золото терпит неудачу", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Заявление Ходаренка ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой о неблагоприятном для России ходе войны и ее изоляции на международной арене вызвало резонанс в украинских и мировых СМИ. Об этом эпизоде написали издание Newsweek, The Telegraph, Reuters, "ГОРДОН", "Обозреватель", УНИАН. Российское издание "Медуза" обращалось к Ходаренку за комментарием, но он отказался отвечать на вопросы.

Теги: Россия, телевидение, Украина, война, Кремль, пропаганда, военные, Гарри Каспаров, артиллерия, видео, война России против Украины
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