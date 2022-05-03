Рада обратилась к Конгрессу США по поводу признания России государством – спонсором терроризма

За проект постановления №7341 проголосовали 344 нардепа.

Народные депутаты обратились к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов Америки с призывом предпринять необходимые действия с целью признания Российской Федерации государством – спонсором терроризма, а также усилить санкции против РФ и государств, которые сотрудничают с ней и поддерживают ее террористический режим.

Депутаты призывают признать незаконные образования, так называемые "ЛНР" и "ДНР", а также вооруженные силы Российской Федерации террористическими организациями, в частности, ввиду тех зверств, которые они совершали и совершают в Украине, сопровождающихся особой жестокостью, расстрелом гражданского населения, массовыми изнасилованиями женщин, мужчин и детей, а также созданием умышленных условий для гуманитарной катастрофы.

Признание РФ страной – спонсором терроризма позволит ужесточить санкции против нее и консолидировать мир вокруг Украины, считает спикер Рады Руслан Стефанчук.