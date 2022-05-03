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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада обратилась к Конгрессу США по поводу признания России государством – спонсором терроризма

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Верховная Рада обратилась к Палате представителей и Сенату Конгресса США
Верховная Рада обратилась к Палате представителей и Сенату Конгресса США
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины обратилась к Конгрессу США с призывом признать Россию государством – спонсором терроризма. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

За проект постановления №7341 проголосовали 344 нардепа.

Народные депутаты обратились к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов Америки с призывом предпринять необходимые действия с целью признания Российской Федерации государством – спонсором терроризма, а также усилить санкции против РФ и государств, которые сотрудничают с ней и поддерживают ее террористический режим.

Депутаты призывают признать незаконные образования, так называемые "ЛНР" и "ДНР", а также вооруженные силы Российской Федерации террористическими организациями, в частности, ввиду тех зверств, которые они совершали и совершают в Украине, сопровождающихся особой жестокостью, расстрелом гражданского населения, массовыми изнасилованиями женщин, мужчин и детей, а также созданием умышленных условий для гуманитарной катастрофы.

Признание РФ страной – спонсором терроризма позволит ужесточить санкции против нее и консолидировать мир вокруг Украины, считает спикер Рады Руслан Стефанчук.

Контекст:

Список государств – спонсоров терроризма существует в США, его составляет Госдеп. На сегодняшний день в него включены четыре страны: Сирия, Иран, КНДР и Куба. Включение в список позволяет наложить на государство дополнительные санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно с начала полномасштабного нападения РФ на Украину призывал международное сообщество признать Россию государством-террористом.

14 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия после ее вторжения в Украину должна быть признана в мире террористическим государством, а все ее активы – заморожены.

Верховная Рада 14 апреля приняла закон о признании России государством-террористом. 29 апреля его направили на подпись Зеленскому.

Спикер Госдепа Нед Прайс говорил в апреле, что Госдепартамент США намерен рассмотреть "все потенциальные варианты" для привлечения РФ к ответственности, в том числе признание ее государством – спонсором терроризма. По данным экс-посла США в РФ, профессора Стэнфордского университета Майкла Макфола, в Конгрессе "есть большая поддержка этой инициативы".

Теги: Верховная Рада, Россия, США, терроризм, Конгресс США, народные депутаты, ДНР, война России против Украины, ЛНР
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