Раде предложили разрешить некоторым осужденным служить в армии во время особого периода

В пояснительной записке указано, что сейчас законодательством предусмотрена возможность отмены меры пресечения для подозреваемых или обвиняемых, которые во время досудебного расследования или судебного рассмотрения дела содержатся под стражей, для прохождения службы в силах обороны Украины (для этого он должен обратиться с ходатайством к прокурору). Однако такой возможности не предусмотрено для обвиняемых или осужденных, которые были призваны в армию до вступления приговора в законную силу и которые изъявили желание проходить службу, а также для осужденных с испытательным сроком.
Законопроектом предлагается дополнить Уголовный процессуальный кодекс, разрешив обвиняемым и осужденным ходатайствовать перед судом об отсрочке исполнения наказания или остановке исполнения судебного решения для защиты страны от российской агрессии.
В случае, если документ будет принят, просить об отсрочке или отмене исполнения приговора смогут все обвиняемые и осужденные, кроме приговоренных за преступления против основ национальной безопасности, умышленное убийство, похищение человека или захват заложников, вымогательство, сексуальное насилие или совершение других насильственных преступлений.
Суд должен будет рассмотреть соответствующее ходатайство "безотлагательно" и – при наличии "достаточных оснований" – удовлетворить его. В таком случае обвиняемый или осужденный должен в течение двух суток явиться в центр комплектования, если его не мобилизуют – в течение суток уведомить прокурора, чтобы тот подал в суд ходатайство о возобновлении исполнения наказания.
Срок службы мобилизованных обвинямых и осужденных предлагается засчитывать в срок лишения свободы.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.