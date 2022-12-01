Раде предложили разрешить некоторым осужденным служить в армии во время особого периода

В пояснительной записке указано, что сейчас законодательством предусмотрена возможность отмены меры пресечения для подозреваемых или обвиняемых, которые во время досудебного расследования или судебного рассмотрения дела содержатся под стражей, для прохождения службы в силах обороны Украины (для этого он должен обратиться с ходатайством к прокурору). Однако такой возможности не предусмотрено для обвиняемых или осужденных, которые были призваны в армию до вступления приговора в законную силу и которые изъявили желание проходить службу, а также для осужденных с испытательным сроком.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный процессуальный кодекс, разрешив обвиняемым и осужденным ходатайствовать перед судом об отсрочке исполнения наказания или остановке исполнения судебного решения для защиты страны от российской агрессии.

В случае, если документ будет принят, просить об отсрочке или отмене исполнения приговора смогут все обвиняемые и осужденные, кроме приговоренных за преступления против основ национальной безопасности, умышленное убийство, похищение человека или захват заложников, вымогательство, сексуальное насилие или совершение других насильственных преступлений.

Суд должен будет рассмотреть соответствующее ходатайство "безотлагательно" и – при наличии "достаточных оснований" – удовлетворить его. В таком случае обвиняемый или осужденный должен в течение двух суток явиться в центр комплектования, если его не мобилизуют – в течение суток уведомить прокурора, чтобы тот подал в суд ходатайство о возобновлении исполнения наказания.

Срок службы мобилизованных обвинямых и осужденных предлагается засчитывать в срок лишения свободы.