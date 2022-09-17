Раненым боевикам, штурмовавшим Авдеевку, в РФ отказали в медицинской помощи – Генштаб ВСУ

"Раненым представителям батальона указанного незаконного вооруженного формирования, участвовавшим в штурме населенного пункта Авдеевка, после эвакуации в Ростов-на-Дону было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, так как у них нет статуса регулярного военного формирования", – отметили в сводке.
В Генштабе рассказали также, что оккупанты усилили репрессии в отношении патриотически настроенных украинцев на временно захваченных территориях Запорожской области.
"Оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления, а активистам угрожают принудительным вывозом к самопровозглашенным "ЛДНР", где за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть территорий Донецкой и Луганской областей Украины, в том числе города Луганск и Донецк, в результате российской агрессии в 2014–2015 годах перешли под контроль боевиков "ЛДНР".
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны. В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. В конце августа – начале сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на нескольких направлениях.