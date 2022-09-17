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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Раненым боевикам, штурмовавшим Авдеевку, в РФ отказали в медицинской помощи – Генштаб ВСУ

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Боевикам "союза добровольцев Донбасса", по данным Генштаба ВСУ, в Ростове отказали в помощи
Боевикам "союза добровольцев Донбасса", по данным Генштаба ВСУ, в Ростове отказали в помощи
Фото: dpsu.gov.ua (архив)

Подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого "союза добровольцев Донбасса", заявили в Генштабе ВСУ. Об этом сообщается в утренней сводке 17 сентября, опубликованной в Facebook.

"Раненым представителям батальона указанного незаконного вооруженного формирования, участвовавшим в штурме населенного пункта Авдеевка, после эвакуации в Ростов-на-Дону было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, так как у них нет статуса регулярного военного формирования", – отметили в сводке.

В Генштабе рассказали также, что оккупанты усилили репрессии в отношении патриотически настроенных  украинцев на временно захваченных территориях Запорожской области. 

"Оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления, а активистам угрожают принудительным вывозом к самопровозглашенным "ЛДНР", где за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0xXQQoAJfqPHHHXzvPLWFcFaYdmzPSsYnDeLLGfPt2tjd4XnB3RYA8m8Gy4A8KcoTl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть территорий Донецкой и Луганской областей Украины, в том числе города Луганск и Донецк, в результате российской агрессии в 2014–2015 годах перешли под контроль боевиков "ЛДНР".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны. В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областейВ конце августа – начале сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на нескольких направлениях. 

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Запорожская область, боевики, раненые, Авдеевка, госпиталь, российская агрессия, война России против Украины, ЛДНР, коллаборационизм
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