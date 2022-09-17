Раненым боевикам, штурмовавшим Авдеевку, в РФ отказали в медицинской помощи – Генштаб ВСУ

Боевикам "союза добровольцев Донбасса", по данным Генштаба ВСУ, в Ростове отказали в помощи Фото: dpsu.gov.ua (архив)

"Раненым представителям батальона указанного незаконного вооруженного формирования, участвовавшим в штурме населенного пункта Авдеевка, после эвакуации в Ростов-на-Дону было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, так как у них нет статуса регулярного военного формирования", – отметили в сводке.

В Генштабе рассказали также, что оккупанты усилили репрессии в отношении патриотически настроенных украинцев на временно захваченных территориях Запорожской области.

"Оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления, а активистам угрожают принудительным вывозом к самопровозглашенным "ЛДНР", где за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь", – говорится в сообщении.

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