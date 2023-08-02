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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников показал новую модель дрона, которая поступит на вооружение ВСУ

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Резников: Следующий шаг производить комплектующие для дронов в Украине
Резников: Следующий шаг – производить комплектующие для дронов в Украине
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников показал 2 августа в Facebook 10-ю модель FPV-беспилотника, который официально поступает в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины.

"Убедительные ТТХ и новый масштаб производства. Главное – сохранившиеся жизни наших воинов", – прокомментировал Резников. По его словам, комиссия при департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Минобороны завершила необходимые процедуры и ему остается только подписать приказ.

Он поблагодарил вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, "Армию дронов", компанию-производителя и всех вовлеченных в процесс специалистов.

По словам Резникова, этот FPV-дрон, как и другие модели, собираются в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих.

"Следующий уровень – производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах", – написал он.

Министр напомнил, что за 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение / в эксплуатацию более 30 моделей БПЛА разных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория. Постепенно планируется унификация, а пока военные тестируют и модернизируют их, сообщил он.

"В сентябре 2022 года по инициативе Минобороны существенно упрощены процедуры принятия вооружения и военной техники в эксплуатацию. Формальности, ранее занимавшие до двух лет, теперь мы проводим за считанные недели, в этом производителям помогает, в частности, акселератор Министерства обороны.

Демонстративно строить завод размером со стадион мы не будем. По крайней мере, не сейчас. Мы найдем асимметричное решение, враг его почувствует на поле боя", – добавил Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid0pBTL8bShMVPaoqVY2YH2jU4waPpqKAZches1TbNpXJyUYrpcYtwSXJhYAwHJJMfAl

Контекст:

С начала полномасштабной войны в Украине на фронте массово используются БПЛА.

В начале июля 2022 года фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

 21 июля Федоров рассказал, что Кабмин дал старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА. Минобороны Украины сообщило в тот же день, что за период с 22 февраля прошлого года приняло на вооружение и в эксплуатацию 28 моделей БПЛА разных типов, произведенных в Украине. Среди них девять моделей дронов-камикадзе, в том числе три – самолетного типа, а также шесть моделей FPV-дронов.

26 июля 2023 года Федоров сообщил, что в Украине сформировали 11 ударных рот БПЛА в ВСУ, подготовили 10 тыс. операторов беспилотников, еще 10 тыс. – учатся. Также, по словам Федорова, силам обороны передали 1700 беспилотников в рамках "Армии дронов".

Кабмин выделил в 2023 году 40 млрд грн для инвестиций в производство беспилотников в Украине, заявил 26 июля глава правительства Денис Шмыгаль.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин 28 июля сообщил, что в Украине уже более 100 компаний участвуют в производстве беспилотников. "Украина точно станет Меккой для людей, которые хотят разобраться в специфике БПЛА. Такого уровня производства летательных, наземных и плавательных дронов, как в Украине, нет ни в одной стране мира", – сказал он.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Алексей Резников, беспилотники, Минобороны, ВСУ, война России против Украины
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