Резников показал новую модель дрона, которая поступит на вооружение ВСУ

"Убедительные ТТХ и новый масштаб производства. Главное – сохранившиеся жизни наших воинов", – прокомментировал Резников. По его словам, комиссия при департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Минобороны завершила необходимые процедуры и ему остается только подписать приказ.

Он поблагодарил вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, "Армию дронов", компанию-производителя и всех вовлеченных в процесс специалистов.

По словам Резникова, этот FPV-дрон, как и другие модели, собираются в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих.

"Следующий уровень – производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах", – написал он.

Министр напомнил, что за 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение / в эксплуатацию более 30 моделей БПЛА разных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория. Постепенно планируется унификация, а пока военные тестируют и модернизируют их, сообщил он.

"В сентябре 2022 года по инициативе Минобороны существенно упрощены процедуры принятия вооружения и военной техники в эксплуатацию. Формальности, ранее занимавшие до двух лет, теперь мы проводим за считанные недели, в этом производителям помогает, в частности, акселератор Министерства обороны.

Демонстративно строить завод размером со стадион мы не будем. По крайней мере, не сейчас. Мы найдем асимметричное решение, враг его почувствует на поле боя", – добавил Резников.