РФ изменила место запуска иранских дронов из-за "уязвимости" Крыма

Удары России по Украине совершались из воздушного и морского базирования армии РФ Фото: EPA

В разведке отметили, Россия выпускала по Украине крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В частности, БПЛА выпускали из Краснодарского края России. Ранее дроны выпускали из временно оккупированного Крыма.

"Изменение места пуска, вероятно, связано с опасениями России по поводу уязвимости Крыма, а также с удобством для пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в России, в Астрахани", – говорится в отчете.