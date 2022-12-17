ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ изменила место запуска иранских дронов из-за "уязвимости" Крыма

Удары России по Украине совершались из воздушного и морского базирования армии РФ
Удары России по Украине совершались из воздушного и морского базирования армии РФ
Фото: EPA

Последние волны ударов по критически важной инфраструктуре Украины совершались из воздушного и морского базирования армии РФ. Об этом сообщило минобороны Великобритании 17 декабря в Twitter со ссылкой на данные разведки.

В разведке отметили, Россия выпускала по Украине крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В частности, БПЛА выпускали из Краснодарского края России. Ранее дроны выпускали из временно оккупированного Крыма.

"Изменение места пуска, вероятно, связано с опасениями России по поводу уязвимости Крыма, а также с удобством для пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в России, в Астрахани", – говорится в отчете. 

Контекст:

С начала октября российские оккупанты целенаправленно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света.

Утром 16 декабря Россия нанесла, по подсчетам "Укрэнерго", девятую массированную ракетную атаку по энергоинфраструктуре Украины. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 крылатых и управляемых авиационных ракет, защитники сбили 60 из них. Также оккупанты обстреливали Украину зенитными ракетами С-300. 

Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.


Теги: Россия, Украина, оружие, Великобритания, авиация, разведка, Краснодар, Минобороны, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, отчет, война России против Украины, запуск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
Украинский фильм "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в рейтинге Netflix Movie in Ukraine
Украинский фильм "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в рейтинге Netflix Movie in Ukraine
  "Інь-Ян". Monatik и Roxolana выпустили совместную песню, премьера которой была запланирована на 25 февраля. Видео
  "Інь-Ян". Monatik и Roxolana выпустили совместную песню, премьера которой была запланирована на 25 февраля. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (197320)
2
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (146851)
3
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (117631)
4
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (100717)
5
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (73362)
6
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели (66402)
7
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (64814)
8
Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери (37230)
 
 
 
 