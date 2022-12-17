РФ изменила место запуска иранских дронов из-за "уязвимости" Крыма

В разведке отметили, Россия выпускала по Украине крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В частности, БПЛА выпускали из Краснодарского края России. Ранее дроны выпускали из временно оккупированного Крыма.
"Изменение места пуска, вероятно, связано с опасениями России по поводу уязвимости Крыма, а также с удобством для пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в России, в Астрахани", – говорится в отчете.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 December 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 17, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/d9jqkHomEZ
С начала октября российские оккупанты целенаправленно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света.
Утром 16 декабря Россия нанесла, по подсчетам "Укрэнерго", девятую массированную ракетную атаку по энергоинфраструктуре Украины. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 крылатых и управляемых авиационных ракет, защитники сбили 60 из них. Также оккупанты обстреливали Украину зенитными ракетами С-300.
Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.