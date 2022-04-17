РФ не изменила своих конечных целей в войне против Украины – разведка Великобритании

Разведка отметила, что российские силы продолжают перебрасывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси на восток Украины, в частности, на локации недалеко от Харькова и Севердонецка.
"Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою наступательную деятельность. Хотя оперативный фокус России сместился на восток Украины, конечная цель России остается прежней. Она стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 April 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 17, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/x9XjnFUY7Y
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/81fxQPbOye
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.
14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.