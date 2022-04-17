РФ не изменила своих конечных целей в войне против Украины – разведка Великобритании

В британской разведке отметили, что оккупанты сместили оперативный фокус на Восточную Украину Фото: EPA

Разведка отметила, что российские силы продолжают перебрасывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси на восток Украины, в частности, на локации недалеко от Харькова и Севердонецка.

"Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою наступательную деятельность. Хотя оперативный фокус России сместился на восток Украины, конечная цель России остается прежней. Она стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство", – говорится в сообщении.

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