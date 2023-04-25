РФ пыталась дезинформировать украинскую разведку о якобы новом наступлении на Киев – утечка из Пентагона

Российский генштаб называет происходившее операцией по "оперативной маскировке" и утверждает, что им удалось "успешно убедить" украинцев в возможности совместного российско-белорусского наступления с территории Беларуси.

Судя по слитым файлам, для дезинформации россияне использовали совместные российско-белорусские учения, переброску из РФ в Беларусь оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", смещении фокуса российско-белорусских учений с "оборонительного" на "наступательный", а также подготовку в Беларуси российских мобилизованных.

Документы Пентагона свидетельствуют, что генштаб России рекомендовал продолжить кампанию по дезинформации Украины. Планировалось делать это в две фазы: одна должна была продолжаться до 6 марта, а вторая проходить с 6-го по 11-е марта. Планы предполагали послать на утверждение в генштаб вооруженных сил Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)