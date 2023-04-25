ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ пыталась дезинформировать украинскую разведку о якобы новом наступлении на Киев – утечка из Пентагона

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Согласно слитым данным, российская дезинформация проводилась в феврале
Согласно слитым данным, российская дезинформация проводилась в феврале
Фото: pixabay.com

Российские военные в период с 3-го по 10 февраля проводили операцию по дезинформации Украины о якобы готовящемся новом наступлении на Киев со стороны Беларуси. Об этом 25 апреля сообщает "Радио Свобода", изучив слитые в интернет секретные документы Пентагона.

Российский генштаб называет происходившее операцией по "оперативной маскировке" и утверждает, что им удалось "успешно убедить" украинцев в возможности совместного российско-белорусского наступления с территории Беларуси.

Судя по слитым файлам, для дезинформации россияне использовали совместные российско-белорусские учения, переброску из РФ в Беларусь оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", смещении фокуса российско-белорусских учений с "оборонительного" на "наступательный", а также подготовку в Беларуси российских мобилизованных.

Документы Пентагона свидетельствуют, что генштаб России рекомендовал продолжить кампанию по дезинформации Украины. Планировалось делать это в две фазы: одна должна была продолжаться до 6 марта, а вторая проходить с 6-го по 11-е марта. Планы предполагали послать на утверждение в генштаб вооруженных сил Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных ударов.

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне РФ против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных".

В Совете нацбезопасности и обороны Украины считали, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, интернет, Беларусь, война, разведка, наступление, война России против Украины, Генштаб РФ, документы, учения, дезинформация, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Откажитесь от этих бюстгальтеров, если вам за 50. Эксперт рассказала, как с помощью правильного белья выглядеть молодо и элегантно
Откажитесь от этих бюстгальтеров, если вам за 50. Эксперт рассказала, как с помощью правильного белья выглядеть молодо и элегантно
Галина ГРИШИНА
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода
Галина ГРИШИНА
Сделайте это перед сном и утром кожа будет максимально увлажненной. Эксперт рассказала об эффективной уходовой процедуре
Сделайте это перед сном – и утром кожа будет максимально увлажненной. Эксперт рассказала об эффективной уходовой процедуре
Галина ГРИШИНА
"К сожалению, смотреть на себя невозможно". Тринчер показала, что случилось с ее лицом после вырывания зубов
"К сожалению, смотреть на себя невозможно". Тринчер показала, что случилось с ее лицом после вырывания зубов
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула
Галина ГРИШИНА
После этой подкормки урожай будет сладким и крупным. Эксперты рассказали, как правильно удобрять морковь весной
После этой подкормки урожай будет сладким и крупным. Эксперты рассказали, как правильно удобрять морковь весной
Галина ГРИШИНА
Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды
Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды
Галина ГРИШИНА
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
Галина ГРИШИНА
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
Галина ГРИШИНА
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
Галина ГРИШИНА
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала
Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала
Галина ГРИШИНА
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Галина ГРИШИНА
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (221849)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (102717)
3
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (52719)
4
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (51241)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (35194)
6
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (34894)
7
49-летняя Клум в стрингах показала вид сзади. Видео (30485)
8
Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц (27516)
 
 
 
 