РФ пыталась дезинформировать украинскую разведку о якобы новом наступлении на Киев – утечка из Пентагона

Российский генштаб называет происходившее операцией по "оперативной маскировке" и утверждает, что им удалось "успешно убедить" украинцев в возможности совместного российско-белорусского наступления с территории Беларуси.
Судя по слитым файлам, для дезинформации россияне использовали совместные российско-белорусские учения, переброску из РФ в Беларусь оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", смещении фокуса российско-белорусских учений с "оборонительного" на "наступательный", а также подготовку в Беларуси российских мобилизованных.
Документы Пентагона свидетельствуют, что генштаб России рекомендовал продолжить кампанию по дезинформации Украины. Планировалось делать это в две фазы: одна должна была продолжаться до 6 марта, а вторая проходить с 6-го по 11-е марта. Планы предполагали послать на утверждение в генштаб вооруженных сил Беларуси.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных ударов.
Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне РФ против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных".
В Совете нацбезопасности и обороны Украины считали, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.
16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.