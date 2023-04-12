РФ в дальнейшем может снова "бряцать" ядерным оружием – директор ЦРУ

Бернс заявил, что пока нет признаков развертывания РФ ядерного оружия Фото: EPA

В то же время ЦРУ пока не видит свидетельств подготовки к какому-либо потенциальному применению ядерного оружия.

Бернс сказал, что ЦРУ не видит каких-либо "значительных изменений" в вопросе развертывания Россией ядерного оружия.