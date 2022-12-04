РФ вывела в Черное море 20 кораблей, в том числе четыре ракетоносителя – ОК "Юг"

"Корабельная группировка сейчас выведена в Черное море мощная. Это 20 единиц вражеского флота и среди них четыре ракетоносителя, из которых два подводных. Это определенным образом усложняет обнаружение стартового пуска ракет, поэтому к воздушной тревоге продолжаем относиться серьезно, но без паники и лишней суеты", – рассказала она.
Гуменюк подчеркнула, что украинцам нужно понимать: враг продолжает давление, "как психологическое, так и техногенное".
"Наблюдая за ухудшением погодных условий, [оккупанты] могут применить тот ракетный удар, который они нам пытаются анонсировать длительное время, чтобы держать психологическое давление", – добавила она.
3 декабря, по словам Гуменюк, в Черном море было 18 кораблей РФ, в том числе четыре ракетоносителя, способных нести 18 крылатых ракет "Калибр".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.
6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". 3 декабря Зеленский рассказал: Украина работает, чтобы "Калибры" могли быть разве что на дне" Черного моря.