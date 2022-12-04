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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ вывела в Черное море 20 кораблей, в том числе четыре ракетоносителя – ОК "Юг"

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РФ держит в Черном море четыре ракетоносителя
РФ держит в Черном море четыре ракетоносителя
Фото: ЕРА

Россия вывела в Черное море 20 кораблей, в том числе четыре носителя крылатых ракет. Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона утром 4 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Корабельная группировка сейчас выведена в Черное море мощная. Это 20 единиц вражеского флота и среди них четыре ракетоносителя, из которых два подводных. Это определенным образом усложняет обнаружение стартового пуска ракет, поэтому к воздушной тревоге продолжаем относиться серьезно, но без паники и лишней суеты", – рассказала она. 

Гуменюк подчеркнула, что украинцам нужно понимать: враг продолжает давление, "как психологическое, так и техногенное".

"Наблюдая за ухудшением погодных условий, [оккупанты] могут применить тот ракетный удар, который они нам пытаются анонсировать длительное время, чтобы держать психологическое давление", – добавила она.

3 декабря, по словам Гуменюк, в Черном море было 18 кораблей РФ, в том числе четыре ракетоносителя, способных нести 18 крылатых ракет "Калибр".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". 3 декабря Зеленский рассказал: Украина работает, чтобы "Калибры" могли быть разве что на дне" Черного моря.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Черное море, корабль, война России против Украины, ракеты, ракета, Наталья Гуменюк, корабли, море
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